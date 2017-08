L’équipe «B» n’a pas déçu

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Avant-hier, le staff technique a donné la chance à l’équipe «B», autrement dit les joueurs qui n’ont pas beaucoup joué depuis l’entame de ce stage de Gammarth. Les jeunes espoirs promus en seniors cette saison, à l’image des Nait Rabah, Meziane, Saidoun, Ferguène, Dahlal et compagnie, ont été alignés, avant-hier, en match amical face à une équipe composée de joueurs africains résidant en Tunisie. Une empoignade qui s’est achevée sur le score sans appel de 4 à 2 en faveur des jeunes de la JSK.

Déjà 4 buts pour Ekedi

S’il y a un joueur qui confirme de match en match, c’est bel et bien l’attaquant Ekedi qui marque à chacune des sorties de son équipe. Après le but marqué sur penalty face à Souihli (Libye), Ekedi a réussi son deuxième but face au Nasr Hussein Dey, avant de récidiver, avant-hier, face à la sélection de joueurs africains en signant un doublé. C’est son quatrième but en l’espace de quatre matchs disputés. C’est de bon augure pour la nouvelle recrue kabyle qui a gagné en confiance et qui affiche d’ores et déjà ses ambitions, pour constituer cette force de frappe de l’attaque kabyle cette saison. La JS Saoura est avertie.

Si Salem a raté la préparation

Comme c’était le cas lors du stage effectué avec la JSK la saison passée sous la houlette de Mouassa, où il a passé cette période à soigner une blessure, Si Salem, le revenant cet été, a raté également la préparation d’intersaison à Gammarth pour cause de blessure.

3 jours de repos accordés aux joueurs

Le staff technique, à sa tête le coach Mourad Rahmouni, a accordé trois jours de repos à ses joueurs. Ces derniers vont souffler un peu après plus d’une semaine de travail chargée en Tunisie. Les coéquipiers de Raiah vont profiter de ces journées de repos pour se décontracter un peu et se ressourcer auprès de leurs familles, avant d’attaquer la dernière semaine de préparation, avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Reprise dimanche prochain à Tizi

Les camarades de Mehdi Benaldjia replongeront dans le bain de la préparation dimanche prochain. La séance de reprise est prévue à 17h au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Le duo Rahmouni - Moussouni attaquera la dernière ligne droite avant d’accueillir, le week-end prochain, la JS Saoura pour le compte de la première journée du championnat de ligue 1 Mobilis.

