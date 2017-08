Le stage de Gammarth écourté de 48 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 244 lecture(s)

Alors que le stage devait prendre fin demain, jeudi 17 août, le staff technique et les joueurs, en concertation avec le chef de la délégation, Nassim Benabderahmane, ont finalement décidé de l’écourter de 48h.

Le stage de Gammarth n’a duré, finalement, que treize jours au lieu de deux semaines. Le staff technique a mis l’accent sur le travail physique pendant ce stage, tout en programmant quatre matchs amicaux, dont un pour les espoirs joué avant-hier face à une sélection de joueurs africains résidant en Tunisie. Pour les trois autres tests face à Souihli (Libye), le MCO et le NAHD, les partenaires de Redouani ont alterné entre le bon et le moins bon, avec deux lourdes défaites face aux Libyens (3 - 1) et aux Nahdistes (4 - 1), et une victoire contre l’équipe «B» du MCO (2 - 1). Le staff technique n’est, certes, pas satisfait du rendement des joueurs, mais il promet de faire son possible pour que l’équipe soit au top et prête pour le début du championnat, prévu le 26 août prochain, lors du premier match face à la JS Saoura.

Retour au pays hier

Du coup, les poulains de Rahmouni et Moussouni sont rentrés hier au pays, après une ultime séance effectuée la matinée. Dans l’après-midi, ils ont pris la route par bus, pour rentrer au pays. La délégation de la JSK a passé la nuit d’hier à aujourd’hui dans la ville d’Annaba. Les joueurs ont soufflé un peu après un long trajet de Gammarth, aux frontières, puis en continuant la route jusqu’à la ville de Bône.

Vol ce matin Annaba - Alger

C’est tôt le matin que la délégation kabyle prendra son vol de l’aéroport d’Annaba à Alger. Le vol est prévu à 6h20. Les Canaris sont attendus, ce matin à 8h, à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. Les joueurs habitant Tizi-Ouzou vont rallier, par bus, leur domicile familial, alors que les autres rejoindront leurs familles respectives dans leurs régions.

