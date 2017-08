«On sera prêts pour l’entame face à la Saoura»

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Contacté hier après-midi, le défenseur de la JSK, Mohamed Guemroud, revient dans cet entretien sur le stage effectué à Gammarth, le début de saison et l’objectif du club.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes rentrés au pays après un stage de plus d’une semaine en Tunisie. Un mot sur ce stage ?

Mohamed Guemroud : On a beaucoup travaillé durant ce stage, surtout avec le préparateur physique. On a joué trois matchs amicaux sans compter le quatrième match disputé contre la sélection des joueurs africains résidant en Tunisie, qui a été réservé beaucoup plus aux jeunes qui n’ont pas beaucoup joué. C’était un stage réussi et je crois que l’équipe va s’améliorer d’ici le début du championnat.

Mais les supporters sont inquiets, notamment après les résultats des matchs de préparation ?

Je rassure les supporters quant à notre détermination à répondre à leurs attentes d’ici le début du championnat, prévu à partir du 26 août prochain. Certes, on a encaissé huit buts lors des trois matchs de préparation, mais le staff technique était satisfait. Il ne reste que quelques réglages et on sera au top de notre forme.

Pensez-vous que vous seriez au rendez-vous face à la JS Saoura ?

On sera au top de notre forme inch-Allah et on aura une semaine devant nous pour continuer la préparation. Le staff technique saura comment apporter les derniers correctifs pour dégager l’équipe type qui débutera la saison face à la JSS.

Vous souhaitez certainement débuter la saison par une victoire pour éviter le scénario de la saison passée ? C’est clair, on doit éviter de revivre le scénario de la saison passée. On tâchera de bien entamer la saison en gagnant notre premier match face à la JSS pour gagner en confiance et donner de la joie à nos supporters, surtout qu’on évoluera sur nos bases. On doit réussir un bon départ pour gagner en confiance.

Un message aux supporters ?

Je demande aux supporters d’être à nos côtés cette saison et ce dès le premier match face à la JSS. De notre côté, nous ferons tout le nécessaire pour les satisfaire.

Entretien réalisé par Aomar Moussi