«On peut rééditer l'exploit de l'accession cette saison aussi»

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

L'entraîneur de l'USM Draâ Ben Khedda, Nasser Zekri, parle de la préparation d'intersaison, du match disputé face à l'équipe de la Gendarmerie des Issers et des objectifs de la nouvelle saison.

La Dépêche de Kabylie: La direction a décidé de vous renouveler sa confiance. Un mot ?

Nasser Zekri: Je tiens à remercier les dirigeants pour la confiance placée en ma personne, en me reconduisant à la tête de la barre technique. J'espère répondre aux larges attentes de la famille sportive de l'USM Draâ Ben Khedda cette saison.

Après avoir offert l'accession à l'USM Draâ Ben Khedda en régionale 1, vous ambitionnez certainement de réussir une autre montée ?

L'appétit vient en mangeant. Comme tout entraîneur ambitieux, j’aime les défis et je veux bien réussir une autre accession avec l'USM Draâ Ben Khedda. Mais il est encore prématuré de parler de cet objectif du moment qu'on est en encore période de préparation.

Où en êtes-vous avec la préparation justement ?

On en est à notre deuxième semaine. Le groupe est en train de progresser petit à petit sur le plan physique. On est sur la bonne voie et les joueurs répondent bien à la charge de travail. D'ici le début du championnat, l'équipe sera fin prête pour attaquer la nouvelle saison.

Vous avez disputé un match amical face à l'équipe du groupement de la gendarmerie des Issers. Un commentaire sur la victoire réussie par votre équipe ?

C'était un bon match face à une bonne équipe du groupement de la gendarmerie des Issers. J'ai fait tourner l'effectif en donnant la chance à tout le monde. Les joueurs ont bien répondu. Cela dit, beaucoup reste à faire. On a gagné sur le score de deux buts à un, sur deux réalisations signées par Kadi et Bourekoum. L'équipe aura besoin de jouer plus de matchs, pour gagner en cohésion et aller de l'avant.

L'effectif de l'USMDBK version 2017/2018 est-il capable de jouer l'accession en inter-régions ?

Si les moyens financiers suivent, le groupe sera capable de rivaliser avec les équipes de la régionale 1 et de se frayer une place en inter-régions dès la saison prochaine. On a des joueurs chevronnés qui ont déjà évolué dans des paliers supérieurs. La place de l'USM Draâ Ben Khedda est en haut et les supporters méritent tout le bonheur du monde.

Entretien réalisé par Massi Boufatis