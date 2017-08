L’US Oued Amizour dès aujourd’hui à Alger

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

En prévision de la prochaine saison, les joueurs de l'USO Amizour ont repris le chemin des entraînements dès le 20 juillet au stade Larbi Touati.

Le groupe s'est complété lors de la deuxième semaine. Avec du biquotidien au programme, le travail a surtout été axé sur les volets technique et physique, sous la houlette du nouveau coach Aïder Ahmed. Ce dernier a accordé aux joueurs deux jours de repos avant le déplacement à Alger, plus précisément au complexe du 5 Juillet, pour peaufiner la préparation. En effet, la délégation d’Amizour, forte de 35 personnes, dont 28 joueurs, a pris la direction d’Alger ce matin, pour le stage d'intersaison qui s'étalera sur une dizaine de jours. Les dirigeants ont opté, comme d’habitude, pour l’hôtel du 5 Juillet qui, d’après eux, offre les conditions idéales pour une bonne préparation. Après une première étape de préparation consacrée à la remise en forme des joueurs, ponctuée par un match amical face au MOB, l'entraîneur de l'USOA rentrera dans le vif du sujet, à savoir attaquer la deuxième manche de la préparation d'intersaison. Le staff axera le gros de son travail sur les volets physique et technico-tactique. Afin de s'armer le mieux possible en prévision de la nouvelle saison, le coach Ahmed Aïder tablera sur les matchs amicaux, pour parfaire les automatismes et la cohésion de ses troupes. Disputer plusieurs joutes amicales serait une opportunité pour le coach et ses assistants d'avoir une idée sur l'ossature et les éléments qui seront appelés à défendre les couleurs de l'USOA lors de la compétition officielle, d’autant que la seule formation de la wilaya de Béjaïa en DNA a connu un chamboulement dans son effectif avec l’arrivée 16 joueurs. Connaissant Ahmed Aïder et sa fermeté, les joueurs devront s'appliquer et persévérer s'ils veulent gagner des galons auprès de lui, car aucun poste n'est gagné d’avance. A noter, par ailleurs, que les camarades de Yaya ont perçu, mercredi dernier, leurs salaires. La direction a en effet procédé au versement d’une mensualité d’avance pour chaque joueur. En tout cas, cette décision de la direction du club a fait beaucoup de bien aux joueurs. Ce qui devrait les inciter à se concentrer davantage sur leur travail lors de ce stage et de se préparer dans de bonnes conditions et avec un moral au beau fixe, en perspective de l’exercice prochain qui s’annonce décisif, surtout que plusieurs équipes visent l’accession en ligue 2 Mobilis.

Trois rencontres amicales au menu

Selon l'administration du club, l'USOA disputera trois matchs amicaux. Elle a précisé que le complexe cité offre toutes les commodités pour une bonne préparation en sus de la récupération et la détente. Les coéquipiers d’Idirène seront, donc, soumis à un travail intense. Le staff technique a établi un programme de nature à permettre au groupe d’être prêt pour la reprise. Le travail physique sera ainsi au menu, pour permettre à certains éléments de récupérer le retard et se mettre au niveau de leurs coéquipiers. Le stage connaîtra également des matches amicaux, dont celui de cet après-midi face au RC Arbaâ. Les deux autres sont programmées face à Magra, le 21 août, et au PAC. La date de la confrontation face à ce dernier n’a pas encore été arrêtée.

Cet après-midi en amical face au RC Arbaâ à Boumerdès

Les camarades de Boukemacha donneront la réplique à l’ancien finaliste de la coupe d’Algérie qui vient de rétrograder en DNA, le RC Arbaâ en l’occurrence, à partir de 17h au stade de Boumerdès. Les poulains d’Ahmed Aïder joueront ainsi leur second match amical, après celui perdu à Béjaïa (4 - 0) devant le MOB. Cette rencontre sera une occasion pour le staff technique de voir à l’œuvre ses joueurs et, surtout, d’évaluer la préparation de ses troupes. Ce match sera, en tout cas, un bon test pour les Rouge et Noir contre une équipe du RC Arbaâ qui aspire à réaliser un bon parcours la saison prochaine.

Samy. H