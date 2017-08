Tout pour revenir avec la qualif’

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Battus au match aller des éliminatoires du CHAN-2018 par la Libye au stade Hamlaoui de Constantine, sur le score de deux buts à un, les poulains de Lucas Alcaraz seront appelés, demain soir, à renverser la vapeur.

Ayant eu quartier libre après leur retour de Constantine, les camarades de Rahmani ont repris du service, avant-hier après-midi, avant d’effectuer leur dernière séance hier matin au CTN de Sidi Moussa. C’était le dernier galop d’entraînement des Verts, où le coach national a apporté les derniers réglages avant de s’envoler, hier à 17h, sur un vol spécial Alger - Sfax. Le match de demain soir, prévu à 19 heures au stade Taieb M’Hiri, sera d’une grande importance et décisif pour la sélection nationale des locaux, où seule une victoire de plus d’un but va lui permettre de valider son ticket qualificatif au prochain championnat d’Afrique des nations qu’abritera le Kenya du 11 janvier au 2 février 2018. Les coéquipiers de Darfalou n’auront pas droit à l’erreur demain, s’ils veulent être présents au prochain rendez-vous africain.

Alcaraz remaniera son onze

Le sélectionneur national Lucas Alcaraz apportera des changements dans le onze rentrant, qui affrontera demain soir la Libye. Des remaniements dans l’équipe type toucheront les trois compartiments. En défense, Abdellaoui est pressenti à jouer dans l’axe, et ce sera le cas pour le milieu de terrain, ou Sofiane Bendebka ou Cherif El Ouezzani. Même en attaque, l’attaquant Meziane est pressenti à prendre sa place dès le début de la rencontre. Des joueurs risquent donc de se retrouver remplaçants, à l’image de Bedrane, Boukhenchouche et Boulaouidet. Une chose est certaine, le onze national connaîtra des changements lors de cette manche retour face aux Libyens. Pour rappel, l’EN A’ a effectué, hier matin à 11h, sa dernière séance de travail, avant de s’envoler dans la même journée (17h) pour Sfax.

Ultime séance ce soir au stade Taieb M’Hiri

Le staff technique de la sélection nationale des locaux a programmé la dernière séance d’entraînement ce soir au stade Taieb M’Hiri, qui abritera demain le match retour face à la Libye. Après avoir effectué hier soir une légère séance pour évacuer la fatigue du voyage, les camarades de Darfalou auront à s’entraîner pour la dernière fois ce soir à 19h (heure du match), sur la pelouse principale qui sera le théâtre de cette deuxième confrontation face aux Libyens. Une séance qui sera consacrée aux derniers réglages et à la mise en place du dispositif tactique qui sera mis en exécution face aux Libyens.

Ould Ali, Zetchi et Madjer encouragent les joueurs

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, le président de la FAF Kheireddine Zetchi et son conseiller, l’ex-star du football national Rabah Madjer, ont tenu à dîner avec les joueurs avant-hier soir. Ils ont profité de leur présence au CTN de Sidi Moussa pour s’adresser aux camarades de Rahmani et les booster avant ce match retour face à la Libye. Les poulains d’Alcaraz ont beaucoup apprécié les encouragements de ces trois responsables et leur ont promis de faire tout leur possible pour revenir avec la qualification au CHAN-2018.

Bahloul à la tête de la délégation

La délégation algérienne qui s’est envolée hier en fin de journée sur un vol spécial de la compagnie aérienne d’Air Algérie, Alger - Sfax, a été conduite par le membre du bureau fédéral Amar Bahloul. Ce dernier a été donc chargé par le président de la FAF Kheireddine Zetchi pour veiller au grain pendant le séjour des locaux en terre tunisienne.

Aomar Moussi