L’ESS de retour au pays

L’Entente de Sétif qui a effectué son stage de préparation d’intersaison à Sousse, est de retour au pays. La délégation de l’ESS est rentrée, avant-hier, par avion en embarquant à 18h sur le vol Tunis - Constantine. Une fois arrivés à l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine, les Sétifiens ont continué la route par bus jusqu’à Sétif. Par ailleurs, Nadji, Amokrane et Saidi ont regagné le pays ensemble à bord d’un véhicule d’un ami à Amokrane. Le coach Madoui a programmé la séance de reprise pour aujourd’hui à 18h, au stade 8 Mai 45. Du coup, les joueurs n’ont eu droit qu’à une seule journée de repos.

Les Médéens reprendront aujourd’hui

Après avoir bénéficié de trois jours de repos à leur retour de la Tunisie après un stage de deux semaines à Hammam Bourguiba, ponctué par dix matchs amicaux, les protégés de Slimani sont appelés à reprendre du service. Les Médéens vont reprendre, cet après-midi à partir de 17h30, au stade Imam Lyes de Médéa, pour attaquer la dernière semaine de préparation avec deux derniers matchs amicaux face respectivement à l’USMA et au DRBT.

Fin de stage pour l’USMH à Hammam Bourguiba

Les Harrachis qui se trouvaient depuis plus d’une semaine à Hammam Bourguiba, ont joué cinq matchs amicaux contre respectivement l’Etoile du Sahel, le CABBA, Al Sailiya, Al Khaleej et l’USMBA. Les poulains de Younes Ifticen ont bouclé, donc, leur stage et sont de retour au pays. Les camarades de Baitèche ont fait match nul (0 - 0), lors du dernier test amical face aux gars de la Mekerra l’USM Bel Abbès.

Mamadou Sangaré rétabli

Le Malien du Paradou AC, Mamadou Sangaré, qui a contracté une blessure et raté plusieurs séances d’entraînement, se porte mieux. Le staff médical lui a accordé deux jours de repos. Sangaré est totalement rétabli de sa blessure et il a même repris du service avec ses camarades. Ce qui n’a fait que soulager le coach espagnol José Maria qui pourra, désormais, compter sur lui en prévision du premier match de la saison.

Le CRB a affronté hier Nadi Souihli

Pour son ultime match de préparation en terre tunisienne, le CR Belouizdad a affronté, hier après-midi, la formation libyenne Nadi Souihli à Sousse. C’est le troisième match, le quatrième si on rajoute le match disputé face à l’équipe réserve à Alger, pour les gars de Laâqiba.

