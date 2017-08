Un bon test d’évaluation

Par DDK | Il ya 44 minutes | 87 lecture(s)

Afin de peaufiner leur préparation, les Unionistes d’Amizour ont affronté, dans un match amical, leurs homologues du RC Arbaâ, avant-hier après-midi, au stade de Boumerdès. Une rencontre soldée par une victoire des Bleu et Blanc de l’Arbaâ par (2 - 1).

L’ancien pensionnaire de la Ligue 1, le RCA, a apparemment profité à bon escient de la fatigue des Rouge et Noir, très lourds, certainement en raison de la grosse charge de travail imposée par le staff technique la semaine écoulée. Cela dit, les coéquipiers d’Aourès ont montré de bonnes choses, contrairement au premier match face au MOB, perdu, pour rappel, par (4-0). La partie a été, en tout cas, plaisante, riche, pleine d’enseignements, et surtout bénéfique à plus d’un titre pour les deux équipes. Pendant cette empoignade, le coach des Unionistes d’Amizour, Ahmed Aïder, a fait tourner la totalité de son effectif. Après une première mi-temps ponctuée par un score vierge, durant laquelle l’équipe réserve d’Amizour a été alignée, les hommes d’Omar Oumbiche ont ouvert la marque par l’entremise de la dernière recrue, Guehache, qui ouvre ainsi son compteur buts à la 55’, soit à peine dix minutes après le début de la seconde période. Le RCA a nivelé la marque à la 70’ et a, par la suite, joué très intelligemment le coup, pour réussir à inscrire un second but, à 5 minutes de la fin, qui s’est d’ailleurs achevée sur une défaite des Rouge et Noir. La seconde depuis la phase de préparation d’intersaison. Plusieurs enseignements sont, en tout cas, à tirer à l’issue de cette joute et le staff aura devant lui d’autres rencontres amicales, pour apporter les réglages nécessaires. Donc du travail en perspective pour l’entraîneur Ahmed Aïder et son adjoint durant ce stage. Les gars d’Amizour continuent leur préparation dans une bonne ambiance et avec beaucoup de confiance et sont animés d’une grande volonté de réussir leurs débuts en championnat de la division nationale amateur qui se profile à l’horizon. Certes il est important de gagner même en amical, mais cette défaite va servir les joueurs, ainsi que le staff technique, pour combler les lacunes constatées et améliorer la cohésion du groupe, lors des prochaines sorties amicales et avant le début de la nouvelle saison sportive 2017-2018, où les Unionistes comptent jouer leurs chances à fond pour accéder en ligue deux professionnelle.

Samy H.