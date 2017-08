Karim Naït Yahia opte pour l’US Soummam

Par DDK | Il ya 43 minutes | 76 lecture(s)

Sollicité par plusieurs formations, l’ex-milieu offensif de l’USO Amizour, Karim Naït Yahia, a, finalement, décidé de signer au profit de l’US Soummam. Une formation qui évoluera en régionale 2 durant la prochaine saison. À rappeler que ce joueur a fait les beaux jours de plusieurs formations, dont la JSMB, puis l’USO Amizour la saison écoulée, avec qui il réalisa, d’ailleurs, une belle saison, en terminant comme meilleur passeur et troisième meilleur buteur de l’équipe. Malgré ses 37 ans, il est considéré par les techniciens comme une carte gagnante, car pétri de qualités techniques remarquables et possédant une vision de jeu lucide et une condition physique appréciable, bien mieux que celle d’un jeune de 20 ans, témoigne-t-on. En optant pour l’USS, le joueur a privilégié la proximité, puisque son domicile familial est sis à Béjaïa. Il a été recruté par l’USS afin de donner plus de tonus et de vivacité au compartiment offensif de l’équipe, d’autant que les dirigeants ne devraient pas manquer d’ambitions pour la saison prochaine. En tout cas, d’aucuns pensent qu’avec Karim Naït Yahia et Yacine Amaouche, le club peut réussir un bon coup.

Samy H.