Du pain sur la planche pour Meftah

Le nouveau promu en régionale 2 l'OS Moulediouane, qui a entamé sa préparation d'intersaison, a disputé un match amical face à la JSD Jijel qui évolue en division nationale amateur, groupe centre. C'était une partie très disputée de part et d'autre au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, entre les deux équipes. Les visiteurs qui sont en stage de préparation à Bouira, ont eu le dernier mot en s'imposant sur le score de deux buts à zéro. Au delà du résultat qui a sanctionné les débats entre les deux teams, c'était un bon test, surtout pour les gars de Moulediouane qui se sont mesurés à un adversaire de qualité. Le staff technique de l'OS Moulediouane a eu une idée sur l'ensemble du groupe en faisant tourner son effectif durant cette rencontre amicale. Les joueurs ont bien répondu sur le terrain, même si au final, ils ont concédé cette défaite de 2 à 0. Le coach Chabane Meftah aura du travail à accomplir pour permettre à son équipe d'être fin prête pour le début de saison en régionale 2, car ce sera un autre niveau et les joueurs seront opposés à des équipes qui ont de l'expérience et qui renferment au sein de leurs effectifs respectifs des joueurs d'expérience et de valeur. La préparation va se poursuivre et les Oiseaux Sportifs de Moulediouane disputeront d'autres matchs amicaux, pour parfaire leur cohésion et s'améliorer davantage sur le plan tactique et même physique, pour aborder la nouvelle saison sportive sous de bons auspices et avec tous leurs atouts.

