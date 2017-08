Reprise des entraînements dans le doute

Par DDK | Il ya 44 minutes | 65 lecture(s)

L’Entente de Sour El Ghozlane a entamé sa préparation d’intersaison, avant-hier jeudi, au niveau du stade communal de la ville. C’est pratiquement le même effectif qui a été reconduit pour la saison sportive 2017/2018. «Inutile de changer une équipe qui gagne», dira le président de CSA ESG, Hamidi Belkacem, contacté par nos soins. «La saison écoulée, l’équipe a réalisé un bon parcours, c’est ainsi que nous avons décidé de jouer la carte de la stabilité, en maintenant le même effectif. Nous l’avons juste renforcé avec quelques éléments, à l’instar de Saâdaoui, ESM Sétif, Malki d’Aïn Djebel, deux ex-joueurs du club, au même titre que Ziani Bilal, qui revient au bercail après une saison passée au MB Bouira», fait-il savoir. Concernant l’entraîneur, c’est Rachid Ghazi, a laissé entendre Hamidi, qui pourrait remplacer Abdelkader Aoun, ayant drivé l’équipe durant les deux dernières saisons. Néanmoins, le président de CSA ESG se dit «sceptique» concernant la prochaine saison sportive à cause du manque de moyens financiers. «Cela fait 17 mois que le club n’a pas obtenu d’aide financière. On n’a cessé de faire des allers-retours auprès des autorités, (P/APC et chef de daïra de Sour Ghozlane), ainsi que le chef de cabinet de la wilaya, pour tenter de débloquer la situation, mais en vain», ajoute notre interlocuteur. Toutefois, il importe de noter que le délai du paiement des frais d’engagement pour la prochaine saison a expiré depuis le 15 août dernier. Malheureusement, dira Hamidi, «à ce jour, on a pas réussi à rassembler la somme exigée. On attend toujours un geste de l’APW de Bouira». Le Boss des Ententistes fait savoir que le club croule sous des dettes qu’il ne pourra pas rembourser sans l’intervention des pouvoirs publics. «L’ESG est quasiment à l’abandon. Les autorités (APC et la daïra de Sour El Ghozlane) ne font aucun effort pour le soutenir», conclut-il.

M’hena A.