Les joueurs régularisés partiellement

La direction de la JSM Béjaïa a procédé, avant-hier, à la régularisation partielle des arriérés de salaires des joueurs, à raison de deux mensualités chacun, après l’encaissement de la subvention de l’APC, de l’ordre de cinq milliards de centimes.

En outre, même le staff technique est concerné par cette opération qui intervient quelques jours avant la fête du sacrifice et le début de la compétition officielle. «Un geste» qui a, en tout cas, mis du baume aux cœurs des partenaires de Lakhdar Drifel, qui auront, ainsi, à cœur de réussir leur entrée en la matière, dès vendredi prochain, face au RC Relizane, pour le compte de la journée inaugurale du championnat de Ligue 2 Mobilis. Par ailleurs, la direction du club, qui se trouve toujours en attente de la subvention du fonds de wilaya, entend procéder ces jours-ci au règlement de la situation financière (quatre mensualités au total) des employés du club, pour leur permettre de passer les fêtes de l’Aïd dans de bonnes conditions. Une reprise sans Zeghdoud Après deux jours de repos accordés par le staff technique au lendemain du stage de Zeralda (Alger), les joueurs de la JSMB ont repris le chemin du travail en début de soirée de mercredi dernier à l’annexe du stade de l’UMA, pour poursuivre les préparatifs du premier match de la saison, en déplacement contre le RCR. Une reprise qui a été notamment marquée par l’absence de l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, se trouvant à Alger, pour un stage d’entraîneurs. Toutefois, celui-ci, et selon nos informations, devrait rejoindre son équipe dès aujourd’hui, samedi, pendant que son adjoint, Toufik Kabri, et le préparateur physique, El Hadi El Amrani, assurent l’intérim au milieu d’une bonne ambiance créée par les partenaires de Belmessaoud. AGO du CSA cet après-midi à 18h L’assemblée générale ordinaire (AGO) du CSA/JSMB aura lieu cet après-midi au salon d’honneur du stade OPOW de la ville de Béjaïa avec, pour ordre du jour, la présentation des bilans moral et financier au titre de l’exercice écoulé. Il est en outre attendu, au cours de ce conclave, que le président de cette structure, Zahir Guellati, officialise sa démission devant les membres de l’AG, comme il lui a été déjà signifié par les services de la DJS. Pour rappel, cette dernière avait refusé la démission de M. Guellati, l’invitant à la présenter devant l’AG du CSA conformément à la réglementation en vigueur.

