L’ASM Oran déja en ligne de mire

Par DDK | Il ya 43 minutes | 50 lecture(s)

Après avoir bouclé le stage d’Alger par un match nul (2 - 2), mercredi dernier contre le Paradou AC, les camarades de Faouzi Rahal retrouveront dès cet après-midi la pelouse du stade de l’UMA et leurs supporters. En effet, après un stage d’une semaine, les Crabes se regrouperont encore au niveau du terrain de l’UMA, pour poursuivre la préparation en prévision de leur premier match de la saison face à l’ASMO, prévu vendredi 25 août au stade OPOW à partir de 17 heures. Pour évoquer cette ultime joute amicale contre le PAC, il faut dire que les Béjaouis ont, une nouvelle fois, épaté les présents au stade de la protection civile de Dar El Beida. En effet, les protégés du coach Mustapha Biskri, qui ont été menés au score en première période de jeu (2 - 0), ont réussi à renverser la vapeur lors du second half, pour remettre les pendules à l’heure (2 - 2). Une réaction des camarades de l’omniprésent Fethi Noubli qui a beaucoup réjoui l’entraîneur: «Nous avons réussi une bonne prestation face à un pensionnaire de l’élite pratiquant un football de bonne facture. Autrement dit, au vu de ce qu’a montré mon équipe aujourd’hui, nous sommes prêts pour la compétition officielle», a-t-il déclaré à l’issue de cette confrontation amicale. Par ailleurs, force est de reconnaître que les Crabes, qui visent leur retour rapide parmi l’élite, ont réussi une préparation conforme à leurs ambitions, au grand bonheur de leur nombreux supporters qui demeurent convaincus que les Noubli, Baaouali, Salhi et autres Belkacimi seront à la hauteur de tous les espoirs placés en eux. L’espoir est d’autant plus permis que les prestations déjà offertes face au CSC (0 - 0), l’OM (3 - 0), l’USOA (4 - 0) et le WAB (7 - 0) et enfin le PAC (2 - 2) incitent forcément à l’optimisme, en attendant la confirmation face à l’ASMO, vendredi prochain, en compétition officielle. Le MO Béjaïa de cette saison est bien parti, pour réussir un bon parcours et retrouver la Ligue 1 mobilis rapidement si l’on se réfère aux prestations réussies pendant cette période de préparation.

B. O.