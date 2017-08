Beaucoup de travail reste à faire

Par DDK | Il ya 43 minutes | 56 lecture(s)

La bande au duo Rahmouni - Moussouni qui a bénéficié de quatre jours de repos après son retour de la Tunisie, reprendra les entraînements demain après-midi, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

La séance de reprise est prévue à 17h30 et tous les joueurs sont appelés à être présents, pour attaquer la dernière ligne droite avant le coup d’envoi de la nouvelle saison qui aura lieu le week-end prochain. Le staff technique, à sa tête le coach Mourad Rahmouni, aura du pain sur la planche, car l’équipe n’est pas au top et les joueurs sont loin de leur niveau. Ils auront besoin de beaucoup plus de travail pour répondre aux larges attentes du staff technique.

Le match de la JSS s’annonce sous de mauvais auspices

D’ores et déjà le premier match de la saison face à la JS Saoura qu’abritera le stade du 1er Novembre le 26 août, s’annonce sous de mauvais auspices. Les joueurs qui ont disputé quatre matchs amicaux en Tunisie, ne sont pas en forme et ils n’ont pas encore retrouvé leurs repères. Il y a eu un manque flagrant sur le plan cohésion. C’est le coach en personne qui l’a déclaré : «L’équipe n’est pas prête et il y a un manque sur le plan physique et surtout tactique». Cette dernière semaine de préparation avant d’affronter la JSS sera donc décisive pour Rahmouni et ses joueurs, pour se préparer en conséquence et être prêts pour le rendez-vous du samedi prochain.

L’équipe n’est pas au top

De l’avis des joueurs et du staff technique et de ceux qui suivent l’actualité du club phare de la Kabylie, les choses ne s’annoncent pas positives et beaucoup reste à faire. Si sur le plan physique, les joueurs ont bien travaillé durant les deux stages effectués respectivement à Tikjda et à Gammarth, mais ce n’est pas le cas sur le plan technico-tactique, où les joueurs manquent de cohésion. Ils ont beaucoup à faire pour parfaire leurs automatismes et les quelques matchs amicaux disputés ne sont pas suffisants, alors que le temps presse et le premier match de la saison est programmé dans quelques jours.

Que de lacunes à combler !

Rahmouni et Moussouni auront cette semaine pour combler les lacunes constatées lors des matchs amicaux disputés en Tunisie. Ils essayeront de faire de leur mieux pour corriger les erreurs constatées et se fixer sur le onze type qui débutera la saison face à la JS Saoura, où la victoire ne sera que bénéfique pour le groupe, pour la suite du parcours.

Aomar Moussi