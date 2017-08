«Benaldjia a fauté et il sera sanctionné»

Par DDK | Il ya 43 minutes | 77 lecture(s)

L’entraîneur adjoint de la JSK, Fawzi Moussouni, est revenu sur l’incident qui a eu lieu au dernier jour du stage à Gammarth, où l’attaquant Mehdi Benaldjia s’est distingué par un comportement antisportif en s’accrochant avec le préparateur physique Aïssa Rambi qui lui a reproché d’avoir loupé le début de la séance d’entraînement. Moussouni déclare à ce sujet : «Ce qu’a fait Benaldjia à l’entraînement n’est pas du tout professionnel. On va rédiger un rapport à la direction qui prendra les mesures nécessaires à son encontre. Une chose est certaine, le joueur sera sanctionné. Il s’est accroché avec Rambi devant nous, après que ce dernier lui a demandé des explications pour son retard à l’entraînement». Et d’ajouter : «On ne badine pas avec la discipline, au risque de voir d’autres lui emboîter le pas. De tels agissements qui peuvent nuire à la stabilité du groupe». «

L’équipe ne sera pas prête à 100%»

À une question relative à la préparation de l’équipe, notre interlocuteur explique : «Comme vous le savez, la préparation a été perturbée au stage de Gammarth et l’équipe ne s’est pas bien préparée pour des raisons que tout le monde connait. On a essayé de sauver la face en accomplissant notre travail. Les joueurs sont, toutefois, à remercier pour avoir appliqué nos consignes et répondu à nos attentes. On a joué quatre matchs amicaux en Tunisie. Mais je pense que les joueurs ont besoin de travailler plus la cohésion, pour qu’ils soient compétitifs et puissent répondre à nos attentes, car il y a beaucoup de lacunes à combler. Mais une chose est certaine, l’équipe ne sera pas à 100% de ses capacités au début de la compétition officielle, le 26 de ce mois».

«Face à la JS Saoura, on cherchera la victoire et peu importe la manière»

En conclusion, et concernant le premier match de la saison face à la JS Saoura, programmé pour le samedi prochain au stade du 1er Novembre à partir de 17h, Fawzi Moussouni veut que ses poulains réussissent leur entame en arrachant la victoire coûte que coûte : «Ce sera notre premier match de la saison et toutes les équipes ne seront pas à 100% de leurs capacités. Sachant qu’on jouera à domicile et devant nos supporters, il est important d’entamer le championnat par une victoire et peu importe la manière. On cherchera les trois points et rien d’autre. J’espère que les supporters seront au rendez-vous pour nous pousser à atteindre cet objectif. Un succès ne fera que du bien à l’équipe et aux joueurs qui gagneront en confiance et pourront entrevoir la suite du parcours avec beaucoup d’assurance et un moral au beau fixe. L’équipe ne pourra atteindre sa vitesse de croisière que vers la cinquième ou sixième journée. Il y a des changements dans la composante de l’équipe et il faut du temps que la machine fonctionne comme il se doit».

Propos recueillis par A. M.