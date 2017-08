ça démarre bien pour Béni Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Pour son premier test amical en terre tunisienne, l’US Béni Douala, qui est en stage de préparation à Aïn Draham, a réussi une partie des plus honorables face au pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, l’USM Bel Abbès, qui a terminé la saison écoulée dans le haut du tableau et atteint le dernier carré en coupe.

Les poulains de Naït Abbas Kamel furent à la hauteur, avant-hier, lors de la joute amicale disputée à Aïn Draham, en étalant leur classe et en affichant d’ores et déjà leurs ambitions en prévision de la nouvelle saison footballistique 2017-2018. Ils ont même réussi à ouvrir la marque par l’entremise de Bessekri. Il a fallu beaucoup d’effort à l’USM Bel Abbès pour rétablir l’équilibre, dans le temps mort de la rencontre (90+2’). L’équipe des Ath Douala n’a vraiment pas démérité face à des joueurs de la Ligue 1 qui ont plusieurs matchs dans les jambes et sont en avance en matière de préparation. Les joueurs commencent à gagner en confiance et avec la succession des matchs ils seront encore meilleurs et répondront aux attentes de leurs supporters qui souhaitent les voir accéder en Ligue 2 professionnelle. Le staff technique soumet ses joueurs à une grande charge de travail physique tout en programmant des séances technico-tactiques et des matchs amicaux pour parfaire les automatismes du groupe. Rien ne sera laissé au hasard pendant ce stage de préparation qui va s’étaler jusqu’au 25 août. Naït Abbas, Djouder, Halata et Mazari font tout pour que l’équipe fasse sensation cette saison dans le groupe Centre de la division nationale amateur. Les choses s’annoncent donc sous de bons auspices pour l’US Béni Douala et avec ce bon état d’esprit qui anime le groupe, l’on peut espérer le voir bousculer ses adversaires en championnat et de se frayer une place au soleil en fin de saison.

Massi Boufatis