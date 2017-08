Le stade de l’OPOD tarde à faire peau neuve

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

La JS Akbou, qui a été la révélation de la régionale 1 de l’exercice écoulé en terminant à la deuxième place derrière le MB Bouira, se trouve aujourd'hui dans une impasse en raison de l'indisponibilité de son stade. «Nous sommes un club SDF depuis plusieurs années. Malgré cette situation et en l'absence de l'outil de travail, nous avons réussi l'exploit de terminer en deuxième position. Cela fait deux années que nous évoluons à l'extérieur avec toutes les dépenses que cela engendre», dira Hocine Hadad, le président du club. Les supporteurs ne cachent pas leur inquiétude et s’interrogent comment l’équipe va accueillir ses adversaires et si elle sera contrainte d’évoluer à Ighzer Amokrane, comme la saison dernière. En effet, rien n’a été fait pour rénover le stade de l’OPOD d’Akbou, alors que la JSA est SDF depuis plus de deux ans. Et l’on déplore qu’elle doive jouer ses trente matchs de la saison 2017-2018 hors de ses bases. Le stade est fermé depuis 2 ans pour la pose d’une nouvelle pelouse synthétique de cinquième génération, mais les travaux n’ont toujours pas commencé. Et aucune échéance n’est avancée pour le moment, ce qui met les dirigeants dans une situation embarrassante, eux qui croyaient que leur calvaire allait enfin prendre fin cette année. Quant aux raisons de ce retard, les dirigeants eux-mêmes disent que c’est le black-out total. Ils disent n’avoir aucune information quant à la date précise du commencement des travaux de pose du tartan et ne même pas savoir où l’équipe va recevoir ses hôtes. D'après notre interlocuteur, le club est confronté à un autre problème, celui du transport, «alors que l'APC est en mesure de nous aider et nous épargner une charge supplémentaire», dira-t-il. Pour rappel, l’OA, le deuxième club de la deuxième ville la plus riche de la wilaya, qui jouait en Régionale 2 mais qui a évolué durant l’exercice écoulé hors de ses bases, a rétrogradé en division Honneur. La JSA risque de connaître le même sort si les responsables locaux ne lui prêtent pas assistance. La balle est dans le camp des pouvoir public. Quant aux ambitions du club, le maintien demeure son principal objectif, «en attendant la pose du gazon pour notre stade qui nous permettra d'évoluer devant notre public qui se trouve pénalisé par tout ce retard. Comment voulez-vous jouer le titre alors que vous ne disposez même pas d’un terrain ?», conclura Hocine Hadad.

Samy H.