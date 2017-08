Place à la préparation spécifique de la JSS

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

L’heure de vérité approche pour les Canaris du Djurdjura avec le coup d’envoi du championnat de Ligue 1 Mobilis, ce week-end.

Après avoir bénéficié de quatre jours de repos, à leur retour de Tunisie, les protégés de Mourad Rahmouni reprendront cet après-midi les entraînements, pour préparer le premier match officiel face à la JS Saoura, ce samedi, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Le staff technique, à sa tête Rahmouni, aura devant lui toute une semaine pour arrêter son plan d’attaque qui sera mis en exécution le jour «J». Beaucoup de travail reste à faire, surtout sur le plan défensif, où les joueurs qui composent ce compartiment ont montré une certaine fébrilité lors des matchs amicaux, comme en témoignent les dix buts encaissés. Ce qui est beaucoup pour une équipe qui veut éviter le scénario de la saison passée. Et au train où vont les choses, elle risque de refaire les mêmes erreurs dès l’entame du championnat face à la JSS, si le staff technique ne trouve pas de solutions pour colmater les brèches.

À l’approche du match face à la JS Saoura, la pression monte du côté de la capitale du Djurdjura et le staff technique sait pertinemment ce qui l’attend. Rahmouni et Moussouni auront vraiment du pain sur la planche d’ici le premier rendez-vous de la saison. Ils reconnaissent que l’équipe n’est pas au top et que la mission des Yettou et compagnie sera rude et très difficile. Le staff technique est donc déjà sous pression et une victoire est impérative dès samedi.

Boukhenchouche et Ferhani réintègreront le groupe aujourd’hui

Les deux internationaux Houari Ferhani et Salim Boukhenchouche, qui n’ont pas pris part au match retour des locaux face à la Libye avant-hier soir à Sfax et qui étaient loin de l’équipe depuis plus de deux semaines, réintègreront le groupe aujourd’hui, à l’occasion de la séance de reprise prévue à 17h30 au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Ce qui ne fera que soulager le driver des Jaune et Vert, Mourad Rahmouni, qui compte sur leurs services pour samedi prochain lors de la réception des Sudistes de la JS Saoura, pour le compte de la 1ère journée de la ligue 1 mobilis.

Aomar Moussi