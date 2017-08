Préparation de la nouvelle saison sportive à l’ordre du jour

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

En prévision de la prochaine saison sportive 2017/2018, qui débutera le 25 août, soit dans une semaine, plus de 180 arbitres d’élites répartis en deux groupes prennent part à un séminaire qui se tient au niveau du CNLS Tikjda. Le premier groupe a déjà terminé son séminaire qui s’est déroulé du 13 au 16 août, tandis que le second groupe, composé du même nombre de 90 arbitres, se trouve toujours au CNLST, et ce du 17 au 21 du même mois. Au programme : test physique, conférences (intervention des formateurs et séquences audiovisuelles), ainsi que des tests pratiques. Ceci dit, la première journée a été consacrée au test physique, qui s’est déroulé au stade OPOW Rabah Bitat de Bouira, où l’ensemble des arbitres ont sué sous une température caniculaire afin de montrer leur aptitude physique et prédispositions pour attaquer une longue saison sportive. La suite du programme s’est déroulée au niveau du CNLST, où les arbitres d’élite ont assisté à une série de conférences et interventions concernant les modifications des amendements, suivi d’un débat ouvert, ainsi qu’une diffusion audiovisuelle, qui s’est terminée dans la soirée par un test d’évaluation (écrit). La deuxième journée a été quant a elle consacrée à une séance de démonstration pratique, au niveau du stade du centre, chapeautée par des arbitres formateurs, à l’instar des Benali, Tahir, Srier, Kersai, Benaissa, Ferradi et Mezrioua, ainsi que Mokhtar Amalou. La séance fut fréquemment interrompue, tantôt par les arbitres, tantôt par les formateurs pour les besoins d’explications et interventions, notamment concernant quant et pourquoi le référé doit utiliser son sifflet pour désigner une faute, la sanction qui suit, la priorité de la décision, désigner d’abord la faute, puis la nature de la sanction… Ou encore comment évaluer un arbitre ? Toutefois, ce séminaire cible à fournir des explications et orientations aux arbitres, afin qu’ils puissent éviter de commettre les erreurs d’appréciation ainsi que l’application rigoureuse et objective du règlement FIFA. Toutefois, nous avons souhaité avoir plus de détails auprès des arbitres, notamment concernant la présidence de CFA toujours non occupée à quelques jours du début du championnat. Malheureusement, ces derniers se sont abstenus de tout commentaire, «tenus par le droit de réserve», nous dira poliment Mokhtar Amalou.

M’hena A