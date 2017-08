«On sera bons pour le match du RCR»

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Dans l’entretien qui suit, l’adjoint de Mounir Zeghdoud, Toufik Kabri, estime que son équipe a réalisé une préparation conforme aux prévisions et affirme qu’elle est quasi prête pour le coup d’envoi du championnat.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation ?

Toufik Kabri : Plutôt dans une excellente ambiance. Notre préparation a atteint un niveau appréciable et les joueurs ont bien respecté le programme établi jusque-là, ce qui augure d’une bonne entame de la saison. Nous avons effectué deux stages de préparation ponctués par trois matchs de préparation, où nous avons passé en revue tous les aspects et travaillé la cohésion du groupe. Les joueurs ont bien répondu à la charge de travail et respecté la discipline imposée pour tous. Il est vrai qu’on aurait aimé disputer plus de matchs amicaux, pour asseoir au mieux les automatismes, sachant que l’équipe a déjà été remaniée cet été. Mais bon, cela ne nous inquiète guère, car ça finira par rentrer dans l’ordre dès les premiers matchs du championnat. Pour l’heure, on s’apprête à apporter les derniers correctifs avant de rentrer dans le vif du sujet dès vendredi prochain. Pour cela, on se concentre au mieux sur notre mission pour ne rien laisser au hasard avant le jour J.

D’autres satisfactions ?

Oui, puisque nous avons enregistré seulement quelques bobos parmi nos joueurs, qui, sans doute, seront tous opérationnels pour le premier match de la saison contre le RCR. On aimerait disposer de la totalité de notre effectif pour cette confrontation qu’on ne voudrait rater sous aucun prétexte, pour bien marquer notre entame en championnat. Notre objectif est clair comme de l’eau de roche, et nous travaillons dans ce sens pour préparer notre équipe à relever ce challenge qui tient à cœur à la famille du club. Pour sa part, la direction fait de son mieux pour nous mettre dans d’excellentes conditions de travail et, de notre côté, on fera le maximum, pour concrétiser notre objectif d’accession.

Pensez-vous que l’effectif de cette aison serait en mesure de répondre aux attentes du public?

Sans aucun doute. Nous renfermons un effectif de qualité avec aussi une doublure pour chaque poste, ce qui stimulera la concurrence entre les joueurs qui voudront gagner une place de titulaire. Chose qui servira les intérêts de toute l’équipe, qui pourrait prétendre à de meilleurs résultats sur le terrain. Personne n’a assuré, jusque-là, sa place de titulaire indiscutable, même si certains éléments ont donné beaucoup de satisfactions depuis le début de la préparation.

Un mot pour les inconditionnels du club ?

Les supporters de la JSMB que j’ai eu l’occasion de connaître, lors de mon premier passage en 2013, sont des connaisseurs et aiment beaucoup leur équipe. Nous savons tous qu’ils attendent beaucoup de nous cette saison, pour leur rendre le sourire. Pour ma part, je leur demande de continuer à la soutenir encore cette saison, qui, avec le travail et les sacrifices de tout un chacun, je suis persuadé que la JSMB retrouvera la place qui est la sienne parmi l’élite.

Propos recueillis par B. Ouari