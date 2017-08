Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

L’auteur du but des locaux face à la sélection libyenne, Sofiane Bendebka, a déclaré en fin de match que cette élimination ne va pas remettre en cause leur belle prestation lors de cette manche retour, en estimant qu’«on a réalisé un bon match et on méritait de gagner. On a affronté l’équipe A de la Libye et on n’a pas à rougir de cette élimination».

A. M.