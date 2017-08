«On a raté la qualification au match aller»

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le driver de la sélection nationale, l’Espagnol Lucas Alcaraz se dit satisfait du rendement des joueurs face à la Libye, et reconnaît que la qualification a été ratée au match aller, où ses poulains ont perdu sur le score de 2 à 1 : «Je crois que la qualification on l’a ratée au match aller à Constantine, lorsqu’on a perdu sur le score de deux buts à un. On n’a pas négocié bien comme il se doit la manche aller, pourtant on avait la possibilité de s’imposer, surtout en première mi-temps. Je pense que ce match retour a été compliqué, mais mes joueurs ont réussi à marquer avant que les Libyens n’égalisent vers la fin de la première période». Et d’ajouter : «on a tenté le tout pour le tout en deuxième mi-temps, mais sans résultat».

«Les joueurs ont été à la hauteur malgré l’élimination»

Lucas Alcaraz a tenu à féliciter les joueurs pour leur rendement sur le terrain et leur belle prestation, et ce, malgré l’élimination, en ratant leur présence au CHAN-2018 : «Les joueurs n’ont pas démérité et ont réalisé un bon match en se procurant beaucoup d’occasions de but. Certes ils se sont contentés de marquer un seul but, mais je leur tire chapeau, car ils ont joué à fond leurs chances pour se qualifier mais ça n’a pas marché».

«Je donnerai la chance aux joueurs locaux face à la Zambie»

En conclusion, le sélectionneur des Verts et en

prévision de la double confrontation face à la Zambie a confirmé la présence des joueurs locaux pour ces deux rendez-vous, pour la qualification au mondial 2018: «On a de bons joueurs locaux qui peuvent apporter un plus à l’équipe. D’ailleurs, je

donnerai la chance aux joueurs locaux de marquer de leur présence à la double confrontation face à la Zambie».

A. M.