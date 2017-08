Tiab annonce une énième démission

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

C’est un véritable coup de théâtre qui s’est produit, avant-hier, au salon d’honneur du stade de l’UMA où devaient se tenir les travaux de l’AGO du CSA JSMB. Alors que cette dernière fut reportée en raison de l’absence d’un représentant de la DJS après une attente de plus d’une heure, une cacophonie indescriptible prit place et fut l’œuvre de quelques présents qui ont invité les membres du club amateur, à leur tête le président Zahir Guellati, à démissionner de leurs postes. Il leur est reproché d’avoir échoué dans leur mission de faire revenir l’équipe parmi l’élite à l’issue de l’exercice écoulé. De son côté, le président du conseil d’administration de la SSPA, Boualem Tiab, visiblement choqué par la scène qui se déroulait sous ses yeux, quitta précipitamment la salle non sans faire signe de la main que cette fois «c’est la bonne». M. Tiab qui paraissait fatigué et surtout diminué en raison de sa maladie, a fait la déclaration suivante à la presse : «Vous pouvez l’écrire, cette fois c’est la bonne. Je ne reviendrai pas sur ma décision de quitter le navire. Avec tout ce que j’ai donné pour la JSMB, voilà ce que je récolte en retour. En fait, par cette décision, je ne fais que confirmer ma déclaration du 19 mai dernier relative à mon retrait définitif des affaires du club une fois l’équipe remise sur rails à l’approche de la nouvelle saison sportive. Aux vrais supporters, je leur dois le respect et aux autres qui s’adonnent à un jeu malsain sur les réseaux socios, je les laisse à leurs consciences.» Reste à savoir maintenant si Tiab maintiendra sa démission ou s’agit-il juste d’une énième annonce de retrait, synonyme d’un coup de gueule après ce qu’il venait de vivre. Même son de cloche chez Zahir Guellati que nous avons invité à nous faire une déclaration. «En tout cas, ma décision était déjà prise et on attendait seulement, moi et mes pairs, que la tenue de cette assemblée pour officialiser notre départ. Malheureusement, vous avez tous vu ce qui vient de se passer», regrette-t-il. Par ailleurs, force est de dire que le moment est vraiment mal choisi pour la JSMB qui s’apprête à entamer la compétition officielle dès ce vendredi, surtout que la direction du club vient de régulariser en partie ses joueurs, escomptant au passage un début prometteur de l’équipe en championnat pour afficher clairement ses ambitions de jouer encore les premiers rôles cette saison.

B Ouari.