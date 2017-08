Les Verts d’Europe rassurent Alcaraz

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Les internationaux évoluant en Europe se sont tous quasiment distingués, le week-end dernier, dans leurs clubs respectifs.

C’est de bonne augure pour la sélection à l’approche de la double confrontation contre la Zambie, prévue les 2 et 5 septembre prochains à Lusaka puis à Constantine, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde 2018 en Russie. Les Ghezzal, Bentaleb, Mahrez, Bensebaini, Ghoulam, pour ne citer que ces derniers, rassurent, en effet, le sélectionneur national Lucas Alcaraz à travers leurs prestations et ce, à une semaine des retrouvailles, pour tenter de se relancer dans la qualification au prochain mondial.

Débuts en fanfare pour Bentaleb

Le joueur qui a réussi des débuts en fanfare n’est autre que le milieu de terrain Nabil Bentaleb. Le sociétaire de Schalke 04 a bien débuté avec son équipe en Bundesliga, lors de la réception de Leipzig, en s’imposant 2 à 0. Bentaleb s’est distingué en ouvrant la marque à la 43’ sur penalty. Le milieu de terrain des Verts a écopé d’un avertissement dans le temps mort de la partie (90+5’).

Une première réussie pour Ghezzal avec Monaco

De son côté, la nouvelle recrue du champion de France en titre l’AS Monaco, Rachid Ghezzal, n’a pas raté ses débuts avec sa nouvelle formation, en étant derrière l’unique but marqué par son équipier Falcao à la 78’ face au FC Metz. Rachid a marqué de son empreinte sa première sortie sous les couleurs du club monégasque.

2e passe décisive pour Mahrez

Ryad Mahrez, qui voulait changer d’air cet été, attend toujours une offre alléchante pour qu’il soit libéré par Leicester City qui exige 55 millions d’euros. Il se montre plus que professionnel, en contribuant au succès réalisé avant-hier par les Foxes face à Brighton,sur le score de deux buts à zéro. Mahrez est à sa deuxième passe décisive depuis l’entame de la saison. Après la passe décisive pour Vardy face à Arsenal lors de la défaite sur le score de 4 à 3 en ouverture de la Premier League, Mahrez est revenu à la charge avant-hier pour contribuer au premier succès de la saison de Leicester City, en étant derrière le second but marqué par Maguire à la 54’. Il faut signaler que l’autre Algérien des Foxes Slimani a fait son entrée dans le dernier quart d’heure, en prenant la place d’Okazaki. Le centre avant des Verts est convoité par Watford qui veut s’attacher ses services.

3e titularisation de suite pour Bensebaini avec Rennes

jeune défenseur axial du Stade Rennais, Ramy Bensebaini, drivé par l’ex-sélectionneur national Christian Gourguff, cumule du temps de jeu. C’est sa troisième titularisation de suite en autant de matchs disputés par son équipe Rennes en Ligue 1 française. Après avoir pris part aux deux premiers matchs face respectivement à Troyes (1 - 1), puis l’Olympique Lyonnais avec une défaite de 2 à 1, avant-hier Bensebaini a enchaîné avec une autre titularisation face à Dijon. Une partie qui s’est achevée sur le score de parité de deux buts partout. Par ailleurs, l’autre international du Stade Rennais, le gardien de but Wahab Rais M’Bolhi, convoqué pour ce match après avoir raté les deux premiers pour cause de blessure, s’est contenté de chauffer le banc en attendant sa première apparition cette saison sous les couleurs de Rennes.

Ghoulam buteur contre Hellas Verona

L’arrière gauche de Naples Fawzi Ghoulam n’a pas manqué son premier match de la saison, en réussissant à contribuer au large succès de son équipe face au nouveau promu Hellas Verona, sur le score de 3 à 1. L’international des Verts s’est distingué en marquant le 3e but de Naples à la 62’. Adam Ounas, convoqué pour ce match, n’a pas été aligné. Alors que l’Algérien d’Hellas Verona Mohamed-Salim Farès a été incorporé à la 64’, à la place de Zaccagni.

De même pour Saâdi face à Montpellier

Enfin, l’attaquant Idriss Saâdi, qui a rejoint cette saison Strasbourg, a réussi sa première réalisation de la saison, après trois matchs joués. Avant-hier, lui et son équipe étaient en déplacement chez Montpellier. Idriss Saâdi a ouvert la marque en donnant l’avantage à Strasbourg à la 24’, mais Montpellier a réussi à égaliser à la 72’par Congré. Le gardien Oukidja Alexandre s’est contenté de suivre la partie du banc des remplaçants.

