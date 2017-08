Un test, une leçon face au Paradou AC

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Lors du match amical disputé samedi après-midi au stade du 20 Août, les Unionistes d’Amizour se sont fait étriller par la formation de Paradou par 4 buts à 1, avec trois buts en première mi-temps. Les coéquipiers de Yaya ont tenu tête aux Algérois, mais se sont fait prendre sur des contres meurtriers des gars du PAC et sur le 3-0, dont un inscrit sur penalty avant que l’arbitre ne siffle la fin de la première période. En seconde période, les hommes d’Aïder ont essayé de revenir dans le match, mais c’était sans compter sur la ténacité des gars du PAC qui ont réussi à prendre le large. Les camarades de Bakli ne baisseront pas les bras pour autant, puisqu’ils parviendront à sauver l’honneur sur penalty à cinq minutes de la fin, par l’ex-joueur de la JSMB Sifax Hammouche. Selon les présents, encore une fois, la défense n’a pas bien fonctionné, mais c’est le compartiment offensif qui n’a pas trouvé ses marques. Le staff technique d’Amizour a profité de cette opportunité pour aligner tous ses joueurs. Cette rencontre d’application a permis au coach Aïder de tenter plusieurs variantes technico-tactiques, axant son travail surtout sur le plan offensif, en vue d’ouvrir la voie aux attaquants pour retrouver leurs sensations. Enfin, à ce stade de la préparation, tous les joueurs ont besoin d’un temps de jeu afin de montrer leurs capacités. Le plus important dans ces joutes amicales est de tirer les enseignements, tout en apportant les correctifs qui s’imposent. Il revient, donc, à l’entraîneur, de parfaire la cohésion et la fluidité dans le jeu. Cela dit, au-delà de ce revers, les joueurs ont, néanmoins, réalisé une belle prestation. D’ailleurs, le coach des Rouge et Noir s’est montré satisfait du groupe. Un groupe qui semble reprendre progressivement confiance en ses capacités, en attendant de procéder à d’autres réglages.

L’USM Blida et l’ESM Koléa au menu des Rouge et Noir

À la recherche de sparring-partners au cours de ce stage, l’USOA devra disputer cinq matchs amicaux. Ainsi, et après avoir disputé deux face au RCA et le PAC, les responsables du club d’Amizour ont obtenu le OK de la direction de l’USM Blida, un gros calibre de la ligue 1. En effet, les Blidéens s'ajouteront aux autres formations, en l'occurrence Magra et l’ESM Koléa. Une belle opportunité, donc, pour le staff technique, afin de procéder aux réglages nécessaires et permettre à l’équipe d’être apte pour la nouvelle saison. Le coach Ahmed Aïder a émis le vœu de disputer, au moins, huit joutes amicales.

Mammeri parle de bonnes conditions de stage

L'USOA poursuit sa préparation à Alger où elle a déjà disputé deux matchs amicaux face au RCA et le PAC. Pour leur troisième rencontre amicale durant ce stage, les Unionistes en découdront avec l’USMB cet après-midi à 17h au stade Brakni, où le staff technique aura une occasion de revoir à l’œuvre ses joueurs et procéder aux correctifs qui s’imposent, pour que l’équipe soit encore plus performante en championnat. Selon l’entraîneur des gardiens de buts Mammeri, le stage se déroule dans de bonnes conditions et les joueurs travaillent suivant le programme tracé par le staff technique. «On compte profiter au maximum de ce stage pour apporter les correctifs qui s’imposent, surtout en ce qui concerne la cohésion. Cette période sera consacrée à la cohésion avec les matchs amicaux qu’on est en train de disputer. On compte, ainsi, apporter quelques correctifs pour débuter la saison sur une bonne note», déclare-t-il.

Samy H.