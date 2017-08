La CAN 2018 en ligne de mire

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

En prévision des éliminatoires de la CAN 2018 prévue au Ghana, la sélection nationale féminine de football, conduite par l’entraîneur Azeddine Chih, poursuit son stage de préparation en altitude, au CNLS Tikjda, et ce du 14 au 22 août. La délégation algérienne est composée de 24 joueuses, dont la majorité, soit 17 joueuses évoluent dans deux clubs, l’AS Sûreté nationale et le FC Constantine. Ainsi, ces dernières, à l’instar de Akli Laeticia, Takenint Kahina et autres Kendouci Zineb, suivent un programme assidu en biquotidien, consacré au travail physique, ainsi qu’à des randonnées pédestres aux alentours du site. Un deuxième stage est prévu au niveau du centre, et s’étalera du 25 au 31 août. Ainsi, la sélection nationale compte peaufiner sa préparation afin de faire mieux que la précédente édition, où elle a raté la qualification à la phase finale prévue au Cameroun, sans perdre le moindre match.

M’hena A.