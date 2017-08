Biskri peaufine son équipe

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Après avoir bénéficié de trois jours de repos, les joueurs du MOB ont repris le chemin des antraînement, dans l’après-midi d’avant-hier, au stade de l’UMA.

La concentration est désormais de mise à la veille du match, de vendredi prochain à domicile, face à l’ASMO pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2 Mobilis. Une reprise qui a eu lieu en présence de tous les joueurs, excepté Farid Cheklam, toujours aux soins. Une bonne ambiance règne aux entraînements des Crabes, sous la houlette du coach en chef, Mustapha Biskri, qui tente de mettre à profit ces quatre jours restant avant le début du championnat pour apporter les correctifs nécessaires au jeu de son équipe. Aussi, un match d’application était prévu pour hier soir contre l’équipe réserve du club, pour permettre au coach de se faire une meilleure idée sur le onze qui débutera la partie face aux Oranais ce vendredi. Cela dit, le technicien béjaoui, qui a affiché toute sa satisfaction après la réussite du stage d’Alger marqué aussi par de belles prestations de son équipe face notamment à l’USMB, le WAB et le PAC, augurant d’un démarrage prometteur en compétition officielle, nous a déclaré à propos du bilan de la préparation de son team : «Notre bilan est positif à plus d’un titre, étant donné que nous avons réussi tout ce que nous avons entrepris depuis le début de notre préparation. Les joueurs ont bien adhéré à notre méthode de travail et à la discipline du groupe. En clair, le stage d’Alger nous a beaucoup servis et je peux dire que notre équipe est prête pour le premier match de la saison qui revêt déjà une grande importance pour la suite du parcours.» A propos du onze qui débutera la partie face aux Oranais, Biskri dira : «Les plus en forme seront alignés ce vendredi.»

La rencontre décalée à 19 heures

La LFP vient d’accéder à la demande de la direction du MOB de décaler le match face à l’ASMO de deux heures. Initialement prévu à 17 heures, ladite rencontre comptant pour la journée inaugurale du championnat de Ligue 2 Mobilis, aura lieu ce vendredi au stade de l’UMA, à partir de 19 heures, pendant que les autres matchs de la journée se dérouleront à l’horaire initial.

B Ouari.