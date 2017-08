«On veut débuter la saison par une victoire»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 24 lecture(s)

L’attaquant kabyle Adel Djabout parle dans cet entretien du premier match de la saison face à la JSS. Il revient aussi sur plusieurs points qui concernent la préparation de ce premier rendez-vous.

La Dépêche de Kabylie : Vous allez reprendre le chemin des entraînements cet après-midi (ndlr entretien réalisé avant-hier). Serez-vous prêts pour le match de samedi face à la JSS ?

Adel Djabout : On a beaucoup travaillé depuis le début de la préparation, que ce soit à Tikjda ou en Tunisie. On profitera de cette dernière semaine pour travailler encore. Nous sommes carrément concentrés sur notre sujet car on veut bien négocier ce premier match de la saison

La JSK a connu des problèmes lors de la phase de préparation. Est-ce que cela ne risque pas d’influencer négativement le groupe pour ce premier match ?

C’est vrai, ce que le club a vécu perturbe un peu l’équipe. Cependant, en tant que joueur, staff technique et staff médical, on a fait le maximum pour assurer une bonne préparation. Malgré tout, nous sommes décidés à relever le défi en ce début de championnat. Nous sommes concentrés seulement sur notre travail et notre seul objectif est de bien entamer le championnat.

Sur le plan physique, serez-vous prêts pour ce premier rendez-vous ?

On a bien travaillé ce volet et on fera de notre mieux pour réussir un match à la hauteur samedi après-midi. On continuera à cravacher et j’estime qu’avec le boulot, l’équipe sera meilleure sur le plan physique et sur le plan de la cohésion au fil des rencontres. L’équipe a besoin d’un peu de temps et sera à la hauteur inchaalah.

Lors des matchs amicaux disputés, votre club n’a pas marqué beaucoup de buts. Comment expliquez-vous cela ?

Personnellement, j’estime qu’on n’a pas beaucoup marqué car on jouait les matchs alors qu’on travaillait beaucoup le volet physique. Avec la grande charge imposée, les joueurs ne pouvaient pas se donner à 100%. Cependant, avec le travail, l’équipe sera efficace lors des matchs officiels inchaalah

Sinon, comment voyez-vous ce premier match du championnat face à la JSS ?

Le match sera certainement très difficile face à la JSS qui se déplacera avec la ferme intention de nous piéger. Cependant, nous sommes conscients de ce qui nous attend et on jouera la rencontre avec la ferme intention de réaliser la victoire. On ne lésinera pas sur les efforts, car on veut procurer de la joie à nos chers supporters

Pensez-vous que la JSK pourra jouer les premiers rôles en championnat

lors du prochain exercice ?

Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il est encore trop tôt pour fixer un objectif précis. Cependant, on jouera match par match tout en tentant de réussir le meilleur parcours possible. On ne lésinera pas sur les efforts pour avoir de bons résultats et réussir une belle saison.

Un mot pour vos supporters qui attendent de voir la JSK de la nouvelle saison avec impatience ?

Je souhaite qu’on joue le match de samedi prochain devant des gradins archicombles. On demande à nos supporters de nous soutenir tout au long de la partie, car leur soutien sera très bénéfique pour nous. De notre part, je leur promets qu’on va tout faire pour les satisfaire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi