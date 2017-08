Amine Megatli nommé manager général de l’OM

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La direction de l’Olympique Médéa a nommé Amine Megatli manager général du club. Le président Boukelkal a décidé de jeter son dévolu sur l’ex-joueur de la JSM Béjaïa et de l’ES Sétif pour son expérience sur les terrains de ligue 1 et 2. La présence de Megatli dans le staff administratif de l’OM ne sera que bénéfique pour le club.

Le MCA cherche un stade désespérément !

Le Mouloudia d’Alger, qui a effectué un stage de préparation en France, est rentré au pays. Les camarades de Chaouchi ont même profité de leur dernier stage pour assister au match de l’AS Saint-Etienne en championnat de France. Mais à quelques jours du début du championnat, la direction du club est à la recherche d’un stade où recevoir ses adversaires, en commençant par l’US Biskra. Alors que tout allait se concrétiser et que le MCA allait recevoir au stade du 5 Juillet, des travaux au niveau de la pelouse ont fait que l’équipe s’est retrouvée SDF, au grand dam des Chnaoua.

Le derby USMA - PAC fixé à Bologhine

La LFP a décidé de ne pas programmer les derbys algérois au stade Olympique du 5 Juillet, et ce en raison des travaux d’entretien entamés au niveau de la pelouse. Du coup, le premier derby entre l’USMA et le PAC n’aura pas lieu au 5 Juillet. Et il a été délocalisé au stade Omar Hamadi de Bologhine.

CSC - NAHD avancé à 19 heures

Prévue initialement à 21h au stade Chahid Hamlaoui ce vendredi, la rencontre de la première qui mettra aux prises le CSC au NAHD, a été avancée de deux heures, c'est-à-dire à 19h. Suite à la demande adressée par la direction du club constantinois, qui avait émis le vœu de jouer à 20h, la LFP a accepté de l’avancer mais à 19h.

Bouzidi (RCR) met à exécution sa menace

L’entraîneur du RC Relizane Youcef Bouzidi, qui a été engagé cet été par Hamri pour diriger l’équipe première, a menacé de quitter la barre technique après ce qui s’est passé au stage qui a eu lieu en Tunisie, où les joueurs ont souffert le martyre, en raison des mauvaises conditions de travail. Bouzidi a mis ses menaces à exécution en ne se présentant pas à la séance de reprise, et confirme ses intentions de démissionner de son poste

M. A.