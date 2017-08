Dali, Douadi, Azeroual… étaient là !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 28 lecture(s)

L’Association sportive et culturelle du village Iaâmouren, situé sur les hauteurs du grand pôle Akbou, a rendu un vibrant hommage à l’une des grandes figures sportives de la vallée de la Soummam, à savoir le regretté Bachir Chekri, rappelé à Dieu en février 2012. Un événement qui se voulait une reconnaissance et un hommage pour perpétuer la mémoire de ce grand homme, lui qui a consacré toute sa vie à l’ORBA. C’est dans un décor de fête que s’est déroulée cette commémoration du cinquième anniversaire de la disparition de feu Chekri. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités sportives de la région. Une conférence-débat pour retracer la vie et le parcours de ce personnage très respecté dans sa région a été organisée la matinée. En parallèle, un autre hommage a été rendu à la salle de délibération de l’APC d’Akbou à Cheikh Allaoua Khima, une autre icône du football à Béjaïa, qui a encadré l’équipe akboucienne durant la décennie 60 – 70. Il a été, aussi, derrière l’éclosion de plusieurs talents, dont l’incontournable Chekri. C’est dans une ambiance empreinte d’émotion que des cadeaux ont été distribués par les anciens joueurs d’Akbou à Khima. Aussi, un membre de la famille Chekri a remis un burnous à celui qui a été le père de toute cette génération de joueurs de l’USPA, devenue ORBA, puis O Akbou. L'après-midi a été réservé pour la finale du tournoi organisé par la dite association. A noter que cette joute a coïncidé avec le quarantième jour du décès de cheikh Tayeb Oulaldj, une autre figure emblématique sportive d’Akbou. En ouverture de cette rencontre tant attendue, un match a mis aux prises les jeunes du village Ath Laldj à leurs homologues d’Iaâmouren, puis ce fut le tour des anciens joueurs, représentants les différentes générations du mythique club d’Akbou à une pléiade d’anciennes figures sportives invitées à cet événement, parmi elles le grand Rachid Dali (ex-coach de l'ORBA), Bachir Douadi, Azeroual, frères Khima, ainsi que d’autres venues de Ras El Oued qui ont porté les couleurs du ROC. Le public présent a été gratifié par le joli spectacle offert par les 22 acteurs. La finale du tournoi a réuni la formation d’Alma, rattachée à la commune de Chellata, à celle d’Arafou d’Akbou. La rencontre fut très disputée et caractérisée par un niveau technique assez élevé. C'est ainsi que la partie s’achèvera sur un score de trois buts à deux (3 - 2) en faveur d’Alma. Des coupes et des médailles ont été décernées aux participants. Pour terminer en apothéose ce regroupement sportif, tout le monde a été convié à une sympathique et symbolique réception au salon d’honneur de l’Opod, en présence de la famille des défunts. De telles initiatives sont encourageantes et enrichissantes pour la génération actuelle qui aura à connaître et reconnaître les anciennes figures emblématiques du sport et de la culture dans la région.

Zahir Ait Hamouda