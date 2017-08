Talah succède à Doudane

Par DDK | Il ya 13 minutes | 25 lecture(s)

La direction de la JSM Béjaïa a procédé, avant-hier, à la nomination d’Abdelhamid Talah au poste de directeur général de la SSPA, en remplacement de Karim Doudane. Talah, qui a eu à occuper par le passé le poste d’entraîneur et même de manager général au sein de son club de cœur, devrait s’occuper des relations entre les joueurs, le staff technique et la direction, selon le communiqué de la direction. Par ailleurs, le président du conseil d’administration, Boualem Tiab, qui a déjà affirmé que sa décision de partir étant définitive, après les fâcheux événements de samedi dernier (voir notre édition d’hier), serait, selon des voix proches, sur le point de reconsidérer sa décision surtout qu’elle reste verbale.

L’AGO fixée pour ce mercredi

Après le report de l’AGO du CSA, samedi dernier, faute de la présence d’un représentant de la DJS, celle-ci devrait avoir lieu demain après-midi au salon d’honneur du stade de l’UMA. À rappeler que les travaux porteront sur la présentation des bilans moral et financier au titre de l’exercice écoulé. De même que le président du CSA, Zahir Guellati et son bureau devront officialiser leurs démissions, comme l’a assuré le n°2 de la JSMB dans sa récente déclaration faite à notre journal. Reste à savoir si Tiab profitera de l’occasion pour entériner sa démission ou non.

B. O.