La JSC Maâtkas se rappelle son champion Massi !

Le mouvement sportif de Maâtkas, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’assemblée populaire de Maâtkas et la Ligue des échecs de la wilaya de Tizi-Ouzou organise aujourd’hui, mardi, de grandes festivités en hommage au jeune judoka Miscipsa (dit Massi) Mahtout, disparu en mer le 29 juillet 2014, au large de la plage Tassalast à Tigzirt. Ce jeune champion en judo, garçon unique d’une famille restée depuis inconsolable, était non seulement un membre actif dans le mouvement sportif de Maâtkas, où il entraînait même les jeunes catégories, mais il militait également pour la protection de l’environnement et était membre de l’association «Monde Vert». Pour se rappeler donc de lui, un grand tournoi de jeux d’échecs, qui verra la participation des dizaines de sportifs, est organisé en sa mémoire au niveau de la Maison de jeunes de Maâtkas. Une délégation du mouvement sportif de la commune, de son club la JSC Maâtkas se rendra au niveau de son village Irakvithen, pour un dépôt de gerbe de fleurs sur sa sépulture.



