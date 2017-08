Défaite en amical face à Moulediouane

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La formation de l'Olympique Club Makouda, pensionnaire de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou continue sa préparation, en prévision de la nouvelle saison, sous la houlette de Semghoune Merzak. Avant hier, les gars de Makouda ont donné la réplique en amical au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, à leurs homologues de l'OS Moulediouane, nouveau promu en division régionale deux. Les capés de Semghoune ont réussi une belle prestation face à un adversaire composé de joueurs chevronnés. Ils se sont certes inclinés sur le score de 4 à 2, mais au delà de ce résultat qui a sanctionné les débats, la prestation de l'OCM est rassurante, avant l'entame de la nouvelle saison sportive 2017-2018 avec le lancement de la coupe de wilaya au mois de septembre prochain, et avant que le championnat ne débute le 10 octobre prochain. Du côté des capés de Chabane Meftah, coach de l'OS Moulediouane, la préparation a atteint un stade avancé et les joueurs affichent une grande forme, et se battent tous pour s'offrir une place de titulaire dans le onze rentrant avant le début du championnat de la régionale 2.

Massi Boufatis