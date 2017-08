Hacène Abdi engagé pour jouer l’accession

Par DDK | Il ya 14 minutes | 28 lecture(s)

La direction de l'Olympique Taourirt Mokrane, qui s'est réunie il y a quelques jours au centre culturel Hacène Mezani, a pris plusieurs décisions concernant la nouvelle saison sportive 2017-2018. Les responsables du club, à leur tête le président Hamitouche Hakim, ont décidé à l'unanimité de nommer Hacène Abdi comme entraîneur de l'équipe première de l'OTM, tout en lui fixant comme objectif l'accession en division honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou. Les gars de Taourirt Mokrane qui ont raté cet objectif la saison passée, comptent refaire surface cette saison, en visant la montée au palier supérieur.

Installation du staff des jeunes catégories

Les dirigeants de l'OTM ont d’ores et déjà procédé à l'installation du staff technique des jeunes catégories. Pour les juniors, la mission a été confiée à Ziane Hakim, alors que pour les cadets, c'est le technicien Imerzoukène Yazid. Enfin, pour les minimes, la direction a nommé Zeggoui Idir comme entraîneur. Tout est fin prêt pour la nouvelle saison, et les dirigeants comptent réunir toutes les conditions et tous les moyens pour que les différentes catégories réussissent leur mission, en réalisant un bon parcours en championnat et coupe de wilaya.

M. B.