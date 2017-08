Un nouveau défi pour Samir Amaouche

Par DDK | Il ya 14 minutes | 25 lecture(s)

Le doyen des clubs de la Kabylie, le SS Sidi-Aïch, qui évolue en division honneur de la ligue de football de Béjaïa, n'arrive toujours pas à retrouver le chemin de la gloire. Très lointain semble ce passé où les Diables rouges jouaient devant les grosses cylindrées de l’Est du pays, à l'exemple du CSC, la JSMS, le CAB, le MSPB, le MOC, l’ASK, le CABBA et d'autres, qui ont foulé le terrain du stade de l’Amitié. Aujourd'hui, de cette gloire, il ne reste que nostalgie pour les amoureux de club de la ville des Ponts. Composée de plusieurs équipes qui nourrissent l'espoir d'accéder au palier supérieur, la division honneur de la ligue de Bejaïa ne manquera certainement pas d'être passionnante pour le prochain exercice. Et parmi ces formations qui aspirent à jouer les premiers rôles, il y a le doyen des clubs de la Kabylie, le Soummam Sport de Sidi-Aïch, dont l'ambition, cette saison, est de s'affirmer dans son groupe, malgré la présence de plusieurs candidats potentiels à la montée. Justement, c'est ce qu'attendent les supporteurs des Rouge et Blanc qui restent impatients de connaître la nouvelle composante de l'équipe. Les choses se décanteront, certainement, d’ici la semaine prochaine, pour se faire une idée plus précise sur le potentiel d'une formation qui promet d’être à la hauteur des attentes. Contrairement aux années précédentes, cette saison, les nouveaux responsables du club essayent de faire de leur mieux, en maintenant d’abord le même staff technique, à sa tête Samir Amaouche, ancien footballeur ayant fait les beaux jours du CAB, de la JSMS… En prenant en charge cette équipe, le nouvel entraîneur sait que sa mission ne va pas être de tout repos, car il aura à mettre sur pied une équipe compétitive en mesure de répondre à tous les espoirs de l’entourage du club et ses amoureux. En tout cas, Amaouche fait tout pour son groupe soit prêt afin de relever un tel challenge. À rappeler que la préparation a débuté depuis une semaine. La volonté est de mise chez tous au niveau de toutes les parties cette équipe de SSSA avec dirigeants, entraîneur et supporteurs, pour pousser ce club, qui a grandement besoin du soutien de tous, vers l'avant.

Samy H.