Un vrai casse-tête

Avec ses deux équipes en Ligue 2, deux en Régionale 1, six en Régionale 2, quinze en division Honneur et neuf en Pré-Honneur, Béjaïa demeure l’une des wilayas les moins bien nanties en stades dotés d’une pelouse, au niveau national.

En témoigne leur petit nombre, neuf sur les cinquante deux communes que compte la wilaya. Mis à part l’importante infrastructure du stade de l’UMA et le vieux stade Benallouache, le stade scolaire de Béjaïa, Kherrata, Aokas, Amizour, El Kseur, Timezrit et Ouzellaguen, la wilaya de Béjaïa reste très en retard par rapport à d’autres wilayas du pays, beaucoup moins «riches». Un retard qui en dit long sur les efforts que les responsables au niveau de ce secteur tardent à mettre en application. Sinon, comment expliquer alors que les équipes de la ville d’Akbou (JSA, OA et WAF), dont le stade de l’OPOD où elles évoluent est fermé depuis deux saisons pour la pose d’une nouvelle pelouse, se voient obligées d’aller jouer en dehors de leurs bases en l’absence de stades réglementaires. L’OA, SDF, vient justement de rétrograder en division d’honneur à cause de ce problème d’infrastructures. C’est le cas aussi pour le second club de la wilaya qui évolue en Régionale 1, en l’occurrence le club du littorale, la JS Tichy qui est condamné lui aussi à recevoir à… Aokas, situé à 10 km de la ville. Le stade de Bakaro n’est toujours pas gazonné. Une situation décevante qui se passe actuellement sous le regard de nos responsables locaux, interpellés d’ailleurs dans ce sens et en toute urgence, et ce, au même titre que les autorités de la wilaya qui doivent, elles aussi, agir au plus vite pour la pose du tartan dans les villes importantes de la wilaya, ne serait-ce qu’un stade avec une pelouse en tartan par daïra dans un futur proche avant d’en doter tous les autres dans les années à venir. En parallèle, on a appris que le wali avait instruis les services de la wilaya pour doter les stades de Barbacha, Sidi-Aïch, Akfadou et Sedouk de tartan. C’est tout ce que souhaitent les sportifs de la wilaya et amateurs du sport roi. A la lumière de toutes ces constatations, peut-on dire vraiment que Béjaïa possède une infrastructure sportive ? Ce sont là les mêmes interrogations de la plupart des sportifs de la wilaya que nous avons interrogé. Si globalement l'infrastructure sportive à l’échelle de la wilaya est estimée insuffisante, elle le devient encore plus au chef-lieu. En effet, à Béjaïa ville, où il n’y a que trois stades, le problème des infrastructures sportives se pose avec acuité. Le stade de l’UMA étant réservé exclusivement pour la JSMB et le MOB, les autres clubs de la ville sont domiciliés ou tenus de partager le stade Benallouache et le stade scolaire, un vrai casse-tête pour les responsables de ces infrastructures pour caser tous ces clubs qui comptent un grand nombre d'adhérents, toutes catégories confondues. Pour cela, il faut remercier la commission de programmation sportive (COS) pour le travail gigantesque qu’elle accomplit à chaque fois.



29 communes n’ont pas de clubs engagés faute de stades

Si on jette un regard sur l’ensemble des municipalités de la wilaya, 29 communes sur les 52 que compte la wilaya n’ont pas de clubs engagés en championnat par faute d’un stade et de moyens. Il s’agit des communes d’Adekar, Taourit Ighil, Béni Ksila, Chellata, Tamokra, Ighram, Beni Djellil, Feraoun, Tizi N’Berber, Kendira, Beni Maouche, Tibane, Souk Oufella, Darguinah, Ait Smail, Fenaia-Il Maten, Toudja, Ighil Ali, Draa El Gaid, Amalou, M’cisna, Bouhamza, El Flaye, Tifra, Tinebdar, Beni Melikeche, Boudjelil, Boukhlifa, Tala Hamza. Les jeunes sont bien sûr pénalisés par cette situation et se retrouvent confrontés aux aléas accompagnant inévitablement l'oisiveté. A cet effet, les communes, qui restent en marge du progrès, devraient penser sérieusement à envisager la réalisation des infrastructures d'utilité publique, afin de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport favori. En tous les cas, les jeunes ne perdent pas espoir et attendent un geste de la part des responsables de la wilaya, si ce n'est de leur APC pour leur construire un stade.

