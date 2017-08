Tournoi de foot en l’honneur de Matoub, Feraoun, Aliche et Imache

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Les fondations Matoub Lounes et Mouloud Feraoun et le club US Beni Douala ont honorés avant-hier a Beni Douala quatre personnalités culturelles et historiques à savoir le chanteur Matoub Lounes, les écrivains Mouloud Feraoun et Rachid Aliche et le fondateur de l’étoile du nord africain Imache Amar. En effet une semaine culturelle et sportive a été organisée du 10 au 20 aout dernier à Beni Doula a l’honneur des personnalités citées. Plusieurs activités culturelles et sportives ont été organisées a la clôture de cette semaine qui a pris fin avant-hier Le matin il y avait le dé »roulement de la finale du basketball des minimes garçons et filles. En plus du basket le football était aussi présent avec deux finales au programmes abrité par le stade de Matoub Lounes situé a Ait Mahmoud. Chez les minimes c’est l’équipe de Beni Douala qui la remporté face a Mekla chez cette catégorie. Chez les seniors c’est l’équipe de Ouassif qui a remporté le tournoi en battant la formation de l’ASAT Douala après la série des tirs aux buts. Le temps réglementaire de la rencontre s’est terminés sur un score de parité un but par tout. Avant ces deux finales un match gala a été organisé entre les anciens de la JSK contres les anciens d’Ath Mahmoud. La victoire est revenue pour les anciens de la JSK qui ont écrasés leur adversaire sur un score sans appel de six buts a un. Parmi les anciens joueurs de la JSK présents on peut citer les Adghigh, Amara, Hamenad, Hefaf, Medane, Hamlaoui, Issad, Iratni, Belhadj, Mekbel et autres. A la fin des activités une réception a eu lieu a la salle « El Fourouh» ou des médailles des coupes et des diplômes ont été distribués par le président de l’association Matoub Lounes « Malika Matoub », du maire d’Ath Mahmoud Monsieur Alem et du président de l’Associations Mouloud Feraoun Monsieur Mokrane Nessah. Ce dernier qui tient a remercier les anciens joueurs de la JSK pour leur présence a cette initiative « je remercie infiniment les anciens joueurs de la JSK qui ont honoré l’hommage par leur présence a leur tête Hakim Medane , la direction de la culture et de la DJS de Tizi Ouzou », a déclaré Nessah.

M. L.