Fin du stage de Tikjda

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Le club du football féminin d’Akbou, CFA, a achevé son stage de préparation en altitude, qui s’est déroulé du 12 au 20 août au CNLS Tikjda, en prévision de la prochaine saison sportive. Ainsi, l’équipe, conduite par l’entraîneur Mira Abdennour, a mis en application un programme de préparation assidu, comprenant du tri quotidien avec une charge de travail moyenne, a tenu de rassurer le coach des Akbouciennes, rencontré sur place : «Nous avons basé notre travail sur le renforcement musculaire, la persévérance et la VMA… ainsi que des randonnées. Le site choisi (Tikjda, ndlr) est idéal pour ce genre de préparation». «Les gens, poursuit le coach d’Akbou, ont tendance à spéculer sur les termes (tri quotidien et charge du travail), c’est seulement la phase quotidienne qu’on a répartie en trois étapes. A commencer par l’éveil physique tôt dans la matinée et récupération, une séance d’entraînement, au niveau du stade du centre, et, en fin de journée, des matchs d’application et des sixtes entre les joueuses. Nous avons, aussi, programmé des randonnées pédestres, ainsi qu’un déplacement au stade d’Aswel qui, malheureusement, se trouve dans un état d’abandon». «C’est une première pour les filles, enchaîne-t-il. Nous avons commencé notre préparation au stade Guendouza d’Akbou, où avons augmenté la charge du travail de manière progressive. Après Akbou, nous avons monté un peu en altitude, au lieu-dit Chelata sur les hauteurs d’Akbou, a quelque 1200m d’altitude, pour atteindre en fin de compte Tikjda qui culmine 1 500 m d’altitude, avec une augmentation progressive de la cadence des entraînements. Nous préparons, non seulement, la nouvelle saison sportive 2017/2018, mais aussi notre participation au tournoi international prévu dans quelques jours en France». En effet, l’équipe devait s’envoler hier en hexagone, pour prendre part à un tournoi international de foot féminin, dans le cadre de son jumelage avec le club français, le Racing Club Saint Denis, qui s’est déjà rendu en décembre dernier en Algérie, où il a avait pris part à tournoi international du même genre, organisé par le CF Akbou lui-même. A noter que cette dernière séjournera en France jusqu’au 5 septembre prochain, et y disputera pas moins de quatre rencontres, notamment face au Racing Club de Saint Denis et les U19 du PSG (Paris Saint Germain). Pour le DTN et l’entraîneur de l’équipe, Mira Abdennour, «c’est une bonne occasion, pour peaufiner notre préparation d’autant qu’on disputera au moins quatre rencontres. Nous allons aussi essayer de réaliser de bons résultats». Concernant la saison 2017/2018, Mira dira : «Nous ferons en sorte de faire mieux que la précédente saison. Nous allons essayer de jouer les premiers rôles, notamment en coupe d’Algérie que nous avons ratée de peu la saison passée». Toutefois, six nouvelles joueuses ont officiellement rejoint les filles d’Akbou. Il s’agit de Djebbar Kawthar, Benaïssi Djamila et Bendjehane Ghania du club Intissar Oran, Khellouf Zahia d’Alger centre, Chaouche Imane du FC Béjaïa et de Bousetouh Hafidha du FC Constantine. Par ailleurs, le CFA compte trois joueuses sélectionnées en équipe nationale qui se trouve, en même temps, en stage au CNLST, à savoir Adjaoud Loubna, Aït Mahdi Saïda et Benboudjemaa Leila. Ces dernières ne s’entraînent pas avec leurs coéquipières de la sélection nationale, mais avec celles du CFA : «Nous avons gentiment demandé une autorisation au coach Chih Azeddine pour qu’elles s’entraînent avec le club, afin de préserver l’homogénéité du groupe (…)», dira Mira. A noter qu’après le tournoi international organisé en décembre dernier en Algérie, le CF Akbou compte organiser un autre rendez-vous de ce genre durant la saison en cours. En plus du club français, les organisateurs comptent y inviter des équipes du Maroc et de Tunisie.

M’hena A