Nette progression malgré le nul

L’USO Amizour poursuit sa préparation qu’elle peaufine tous les trois à quatre jours par un match amical. Pour son quatrième match de préparation, l’équipe ne s’est pas démontée face à une solide formation de l’USMB, avant-hier, au stade Brakni.

Devant un nombreux public, la rencontre, d’un bon niveau technique, a été un autre sérieux test pour les Rouge et Noir, eu égard à l’adversaire, un pensionnaire de la ligue 1. Une équipe, pour rappel, qui se prépare pour le début du championnat qui débutera ce weekend. La partie s’est, donc, achevée sur un score parité (1-1). Ce sont les poulains de Boudjaârane, qui a affronté à cette occasion son ancienne équipe, qui menaient 1 but à 0 dès l’entame de la première mi-temps. En seconde période, les poulains d’Ahmed Aïder sont rentrés sur la pelouse dans le but de revenir au score avec une équipe remaniée. C’est ce qu’ils ont réussi à faire par l’entremise d’Alali. Un résultat encourageant sur le plan mental pour la suite. À noter que le staff d’Amizour n’a utilisé que 18 joueurs, préférant laisser reposer certains éléments qui ont travaillé en salle de musculation la matinée. Pour le staff technique, cette joute amicale fut «très intéressante» pour l’équipe, qui s’est mesurée à un adversaire de taille, pour pouvoir jauger leurs réelles capacités. Comme lors des deux premiers rendez-vous amicaux, le coach des Unionistes a fait la revue de l’effectif dans le but d’évaluer les capacités de ses éléments. Le staff compte désormais accorder plus de temps de jeu à l’équipe type dans les prochains matchs amicaux, dans la perspective de dégager le meilleur dispositif qui sera aligné en compétition officielle. Enfin, à noter que les Rouges et Noir ont disputé, hier mardi, leur cinquième test face l’ESM Koléa.

La satisfaction de Mourad Bounif

Joint par téléphone, l’entraîneur adjoint de l’USOA, Mourad Bounif, a déclaré : «C’était un bon match contre un excellent adversaire qui n’est plus à présenter puisqu’il évolue en Ligue 1. Lors de ce match face à l’USM Blida, mon équipe a montré un meilleur visage. On a constaté une nette amélioration sur tous les plans par rapport aux trois précédents. Je suis satisfait de mes joueurs, car j’ai vu de belles choses, notamment, lors de la seconde mi-temps durant laquelle ils se sont créés beaucoup d’occasions. Je pense que ces matches amicaux nous seront d’un grand apport pour ce qui est de la cohésion. Il est vrai que les résultats comptent peu, mais cela nous permettra de parfaire nos insuffisances. Il ne faut pas oublier que l’effectif a été remanié à 60%. Les nouveaux ont, certes, de la qualité, mais ils besoin de s’adapter. De ce fait, le groupe doit avoir du temps de jeu pour retrouver les automatismes. Je suis persuadé qu’avec d’autres matchs amicaux, l’équipe va s’améliorer. Nous devons seulement continuer à travailler pour être à la hauteur des attentes», a conclu l’ancien joueur de la JSK.

