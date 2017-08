Amada demande à être dispensé du match contre l’USB

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

L’attaquant du Mouloudia d’Alger, le Malgache Amada, a demandé au coach Casoni de le dispenser du premier match de la saison, qui va les opposer ce week-end à l’US Biskra. Selon ce dernier, il n’est pas au meilleur de sa forme et il aura besoin d’une autre semaine pour répondre aux attentes de la famille sportive du MCA. Maintenant, reste à savoir s’il sera dispensé ou pas.

Le groupe du CRB au complet

L’équipe du CR Belouizdad qui a repris du service avec l’absence de plusieurs joueurs, est désormais au complet après le retour de Zenasni, Aichi, Soufi et Sayah. Le coach Todorov est soulagé et pourra travailler dans la sérénité totale et préparer son match contre l’USM Bel Abbes avec beaucoup de solutions en main. Le Serbe aura l’embarras du choix pour composer son onze.

Le CSC sans Belkheir face au NAHD

L’attaquant du CSC Abdenour Belkheir, qui a contracté une blessure face à l’AS Ain Mlila lors du dernier test amical de son équipe, ne sera pas présent face au NAHD ce vendredi pour le premier match de la saison. Belkheir souffre d’une déchirure musculaire au niveau de la cuisse. Il déclare forfait pour ce premier test officiel de la saison et il sera de retour lors du second match face au DRB Tadjenanet.

Des travaux de réfection et de rénovation au stade d’El Harrach

La commission d’homologation des stades a émis des réserves concernant le stade du 1er Novembre d’El Harrach. Ce qui a donc poussé les dirigeants de l’USMH à solliciter le maire de Mohamadia pour dépêcher une entreprise qui se chargera de la réfection et de la rénovation de cette enceinte sportive. Après la réunion qui a regroupé, avant-hier, l’actionnaire Baghdadi avec le P/APC de Mohamadia, ce dernier a donné le feu vert de lancer les travaux pour hier mardi. Les dirigeants de l’USM El Harrach espèrent que les travaux soient achevés dans les délais (15 jours), pour que l’équipe puisse recevoir lors de la seconde journée le CRB sur ses bases et devant ses supporters. Une fois les travaux achevés, la commission d’homologation des stades effectuera une autre visite d’inspection pour homologuer le stade Lavigerie et permettre aux Harrachis de recevoir chez eux. Dans le cas contraire, la LFP sera obligée de programmer le derby USMH - CRB dans un autre stade.

A. M.