Tiab revient sur sa décision de partir

Comme c’était prévisible, le président Tiab, qui avait annoncé sa décision de démissionner, a fini par revenir à de meilleurs sentiments selon la formule consacrée, et reste donc à la tête du club.

Aussi, l’AGO du CSA /JSMB, qui n’a pu se tenir samedi dernier, faute de présence d’un représentant de la DJS, aura lieu donc cet après-midi à partir de 17h, au salon d’honneur du stade de l’UMA. A l’ordre du jour, des travaux de cette même assemblée du club amateur, la présentation des bilans moral et financier du CSA au titre de l’exercice écoulé ainsi que la démission du bureau du CSA, à sa tête Zahir Guellati. Ce dernier qui nous a affirmé dernièrement qu’il allait officialiser son départ samedi dernier, va le faire sans doute cet après-midi avec ses pairs du club amateur. Il faut dire que le n° 2 de la JSMB, qui subissait déjà la pression d’une partie de l’entourage du club, l’a vérifié encore à ses dépens samedi dernier, quand des présents à cette assemblée le lui ont signifié énergiquement, l’invitant à partir au même titre que l’ensemble de son bureau. La raison de toute cette colère d’une infime partie du public de la JSMB (certains internautes, comme les a désignés M. Tiab), trouve son origine dans l’échec de l’objectif d’accession en ligue 1 à l’issue de la saison passée.

Il s’est déjà mis à motiver les joueurs

Comme nous l’évoquions dans notre édition d’hier, des parties influentes dans l’entourage du club s’activaient, après l’annonce de la démission du président Boualem Tiab, pour l’en dissuader. Et c’est chose faite puisque le premier homme fort de la JSMB est revenu non seulement à de meilleurs sentiments, mais a surtout tenu à marquer sa présence au stade, avant-hier, pour rassurer les joueurs sur leur dû. Ceci non sans exiger d’eux de réussir une bonne entame de championnat dès ce vendredi contre le RCR. Un geste qui a fait énormément plaisir aux partenaires de Benchaira qui ont promis, de leur côté, de se battre à fond cette saison pour réaliser le vœu de toute la famille du club, à savoir le retour de la JSMB parmi l’élite.

B. Ouari