«Commencer par une victoire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

à deux jours de son premier match de la saison à domicile contre l’ASM Oran, le MOB poursuit sereinement sa préparation dans le but de se tenir prêt pour cette empoignade que les Béjaouis ne voudraient rater en aucun cas sur leur terrain et devant leur public. Une concentration maximale est visible chez les joueurs qui s’appliquent convenablement sous le commandement du coach en chef, Mustapha Biskri. Ce dernier qui prévoit de baisser la charge de travail dès aujourd’hui, entend apporter les derniers réglages au jeu de son team avant le jour J. Biskri qui a déjà une idée sur le onze qui débutera la partie face aux Oranais ce vendredi, a donné rendez-vous à ses poulains pour cet après-midi et demain, jeudi, à l’heure du match (19h), vu notamment que certains éléments n’ont pas l’habitude d’évoluer en nocturne. En d’autres termes, ces deux ultimes séances de travail d’avant le match de l’ASMO leur seront amplement suffisantes pour prendre leurs repères sur le terrain du stade de l’UMA. Approché, le milieu béjaoui, Sofiane Baaouali, dira : «On se prépare dans une excellente ambiance sous la houlette du staff technique, où l’on s’affaire à régler quelques détails avant ce premier match de la saison que nous allons jouer chez nous. Tout le monde est bien concentré sur son sujet et notre seul mot d’ordre sera celui de débuter notre saison par une victoire face à l’ASMO. Ceci dit, nous avons effectué une préparation d’intersaison présageant d’un parcours prometteur en championnat, place maintenant à la compétition officielle pour la confirmation afin de cueillir enfin le fruit de notre labeur.»

B. O.