Les Canaris peu convaincants

Ayant affronté la formation de Draâ Ben Khedda avant-hier soir en amical, au stade du 1er novembre, les Canaris se sont imposés difficilement deux buts à zéro. Les réalisations de la JSK ont été inscrites par Djabout sur penalty à la fin du premier half et Tafni lors des dernières minutes de la partie. Malgré la victoire, les Jaune et Vert n’étaient pas vraiment convaincants au cours de cette joute amicale. En effet, l’équipe n’a pas démontré de grandes choses et les équipiers de Djabout ont trouvé toutes les peines du monde pour imposer leur jeu face à une équipe qui joue dans un palier inferieur. Ainsi, un grand travail attend le staff technique kabyle avant le match de la première journée du championnat face à la JSS qui se jouera samedi. Le staff technique kabyle aura devant lui trois autres journées pour apporter les derniers réglages avant d’affronter le représentant du sud. Les Canaris sont condamnés à bien débuter leur saison pour prétendre à continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions. Reste à savoir maintenant le visage que démontrera la JSK face à la JSS, c’est ce qu’on saura au cours de cette rencontre très attendue par les fans kabyles.

