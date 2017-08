«Prêt à prendre ma place face à la JSS»

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Le portier Abderrahmane Boultif parle dans cet entretien de sa titularisation à l’occasion du match de samedi prochain face à la JSS, vu qu’Asselah est suspendu pour cette rencontre, et de la préparation de l’équipe.

La Dépêche de Kabylie : Comment jugez-vous le travail effectué lors de la préparation ?

Abderrahmane Boultif : On a cravaché tout au long de la période de préparation en effectuant du bon boulot lors des deux stages effectués. On a travaillé tous les volets en plus d’avoir disputé quelques matchs amicaux en prévision de cette nouvelle saison. On travaillera encore cette semaine et personnellement, j’estime qu’on sera prêts à 100% pour débuter la compétition samedi inch’Allah.

Lors des matchs amicaux disputés, votre équipe a encaissé beaucoup de buts ce qui est inquiétant avant la compétition officielle…

C’est vrai qu’on a encaissé plusieurs buts, mais il s’agit juste de matchs amicaux. Cependant, je reste confiant pour que l’équipe soit meilleure lors de la compétition officielle. La JSK possède de très bons défenseurs et je suis persuadé que l’équipe sera plus performante au fil des rencontres. Puis, il ne faut pas oublier qu’on jouait les matchs alors qu’on était en pleine phase de préparation avec la grande charge imposée. Lors des matchs officiels, les joueurs seront plus concentrés et le rendement sera meilleur.

Vous serez titulaire samedi. Etes-vous prêt pour ce premier match de la saison ?

Je travaille durement et je suis prêt pour jouer face à la JSS. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour accomplir ma tâche convenablement et aider mon club à réussir un bon résultat.

Vous prétendez sûrement à gagner la confiance de vos entraîneurs et à l’occasion une place de titulaire...

Je ferai de mon mieux pour aider mon club. En dépit de celui qui joue titulaire, l’essentiel est que l’équipe réussisse de bons résultats et réalise le meilleur parcours possible.

Le match de samedi sera certainement très difficile. Qu’en pensez-vous ?

Tous les matchs de la Ligue 1 sont difficiles, cependant on veut débuter la saison d’une belle manière en glanant les trois points de la confrontation. On jouera samedi avec la ferme intention de gagner le match pour procurer de la joie à nos supporters.

Quels sont les objectifs de votre club pour le prochain exercice ?

On ne peut pas fixer un objectif dès maintenant. Mais ce qui est sûr c’est qu’on fera le maximum pour réussir le meilleur parcours possible et terminer la saison dans la meilleure position possible.

Entretien réalisé par M. L.