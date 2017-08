L’engagement du club n’est toujours pas validé

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Jusqu’à hier, l’engagement déposé par la JS Kabylie pour le championnat de Ligue 1, édition 2017 - 2018, n’est toujours pas validé.

La ligue de football professionnel a, dit-on, émis de sérieuses réserves pour prendre en charge le dossier et le valider faute d’un responsable désigné par la société JSK pour être le représentant légal au niveau de cette instance. En effet, le dossier déposé par la JSK ne porte pas sur un responsable bien défini, du moment que le club est actuellement géré, provisoirement depuis la destitution de Hannachi, par le trio Azlef - Zeghdoud - Meftah désigné, pour rappel, par la dernière assemblée générale des actionnaires qui a tranché la destitution de Hannachi. Doit-on rappeler encore que Azlef avait été désigné comme représentant des actionnaires et le duo Meftah - Zeghdoud comme représentant du CSA en tant qu’actionnaire majoritaire. C’est donc dans cet ordre que les démarches ont été faites au niveau de la Ligue pour enregistrer l’engagement du club. Or, il s’avère que cette dernière exige un seul responsable, soit un membre désigné par le conseil d’administration qui, à ce moment-là, ferait office du nouveau président en remplacement de Hannachi ou à défaut désigner un directeur général de la société JSK. Mais en l’état où en sont les choses, ni la première option ni la seconde ne peuvent être concrétisées, car le conseil d’administration qui a tranché la destitution de Hannachi a été, lui aussi, dissout durant la même réunion. L’instance n’existe donc plus et ne peut, par conséquent, trancher sur la désignation ni d’un nouveau président ni d’un directeur général de la société. Et sachant que le trio désigné n’est habilité qu’à gérer les affaires courantes, combien même la situation urge pour officialiser l’engagement du club en championnat. Il va s’en dire que la seule solution passerait par la réhabilitation du conseil d’administration, en organisant une nouvelle rencontre des actionnaires devant un notaire et désigner un dirigeant qui représentera officiellement le club au niveau de la Ligue ou opter pour la seconde solution qui est de désigner un directeur général de la société qui pourra agir au nom du club au niveau de la Ligue. C’est du moins la démarche qu’a dictée l’instance de Kerbadj aux actuels dirigeants du club, pour sortir de l’imbroglio. En attendant, pour la Ligue, et à défaut d’une autre représentation, officiellement déclarée, Hannachi reste le président légal du club.