Les Béjaouis en conquérants

Le stade Tahar Zougari de la ville de Relizane abritera, demain, une affiche alléchante entre le RCR local et la JSM Béjaïa pour le compte de la journée inaugurale du championnat de Ligue 2 Mobilis, cuvée 2016/2017. Ainsi et après une période d’arrêt de plus de trois mois de la compétition officielle, les Vert et Rouge de la ville sainte de Yemma Gouraya, version Mounir Zeghdoud, vont tenter de marquer les esprits en terre Relizanaise, histoire d’afficher leurs intentions de jouer sur le registre de l’accession, comme cela a été fixé par la direction du club. La motivation y est et les joueurs de la JSMB ne jurent que par un résultat probant aux dépens du RCR, pour débuter leur saison en force, comme le résume le néo keeper des Vert et Rouge, l’ex- Sétifien, Abderaouf Belhani qui nous a déclarés à propos de ce rendez-vous : «On s’attend à une partie difficile face à une équipe qui vient refaire ses classes en Ligue 2. Cependant, on ne se déplacera pas dans la peau d’une victime, mais on visera bel et bien le meilleur résultat possible afin de nous assurer un bon début en championnat.» Avec un effectif remanié à près de 60% et des joueurs venus de divers horizons, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, a mis donc à profit les six semaines de préparation pour mettre en place un groupe compact et homogène. Pour la confrontation de demain, les Béjaouis qui évolueront avec une équipe newlook, à l’image notamment du portier Belhani, Abdelli, Benchaira, Moussi et autres Aklil et Djerboua, aux côtés de Drifel, Ouanes, Khellaf N., Merbah et Hadjidj, seront amoindris par l’absence de cinq éléments pour cause de blessures diverses. Il s’agit de Khellaf O., Ayad, Boughanem, Latrèche et Bensaha.

Enième report de l’AGO

L’assemblée générale ordinaire (AGO) du CSA/JSMB, prévue hier après-midi au salon d’honneur du stade de l’UMA, a fait encore l’objet d’un report après celui du samedi dernier. La raison avancée par la direction du club à travers son site officiel est l’incapacité de la DJS à déléguer un représentant en raison de la présence du ministre de la Jeunesse et des sports, M. Ould Ali, dans la ville côtière de Melbou, pour assister aux festivités qui s’y déroulent ces deux derniers jours.

B. O.