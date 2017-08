C’est la reprise !

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Le MOB accueillera, demain, à 19 heures, l’ASM Oran, pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, saison 2017/2018.

Les camarades de Faouzi Rahal qui évolueront devant leur nombreux public, se disent résolument décidés à passer avec succès l’écueil Oranais, pour s’offrir leur première victoire de la saison. Relégués à l’issue de l’exercice écoulé consécutivement à un parcours chaotique en championnat de ligue 1, les Béjaouis ambitionnent de revenir vite parmi l’élite dès cette saison. Avec un effectif composé d’un amalgame de joueurs chevronnés et fougueux, à l’image de Bencherif, Laaraba, Salhi, Bouldiab, Rahah, et autres, Fethi Noubli, les Béjaouis ont déjà fait sensation lors des matchs de préparation, en faisant étalage d’un jeu chatoyant tourné vers l’offensive à outrance. Pour ne citer que les cartons infligés à l’USOA (4-0), le WAB (7-0) et même l’OM (3-0). C’est que la formation du MOB, version Mustapha Biskri, remaniée à près de 70%, donne déjà toutes les raisons aux Crabes de croire dur comme fer que leur team favori leur procurera de la joie cette saison. Pour le coach en chef Béjaoui qui va devoir composer son onze sans Benali, Bouchama et Herida, souffrant de diverses blessures, les trois points de la confrontation de demain face à l’ASMO, ne devront pas échapper à son équipe, en dépit de la difficulté de sa tâche face à un adversaire pratiquant, faut-il le dire, un beau football. A ce sujet, Biskri dira : «les choses sérieuses vont débuter demain. Pour cela, on devra bien confirmer sur le terrain que notre préparation effectuée durant cet été, est en soi une réussite sur tous les plans. Ceci dit, cette rencontre devant un adversaire que nous respectons au demeurant, ne s’annonce pas facile. Mais on a déjà notre idée sur la façon dont il faudra s’en défaire. La victoire sera importante pour nous, d’autant qu’on jouera chez nous et devant nos supporters.

B. Ouari.