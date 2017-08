Quatre matchs pour démarrer

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le championnat de Ligue 1 Mobilis reprendra demain vendredi. Quatre matchs

sont au programme de la première journée. Le CSC qui a souffert la saison passée pour assurer son maintien, veut jouer les premiers rôles pour la nouvelle saison 2017-2018. Les Sanifirs avec leur entraîneur Abdelkader Amrani veulent débuter la saison par une victoire face au NAHD, sur leur terrain fétiche chahid Hamlaoui. Cependant, les Sang et Or veulent surprendre leur adversaire en attendant de savoir à qui reviendra le dernier mot au cours de cette rencontre prometteuse. L’autre rencontre de cette journée mettra aux prises l’O Médéa et le DRB Tadjenanet, au stade Lyes Imam de Médéa. Pour sa seconde saison en Ligue 1 Mobilis, l’OM veut faire mieux que la saison passée, où il a réalisé un parcours très acceptable pour sa première saison en Ligue 1 Mobilis. De son côté, le DRB Tadjenanet veut réussir sa saison et éviter le scénario de la saison passée, lors de laquelle l’équipe a réussi à se maintenir difficilement lors des dernières journées. Le match CRB - USMBA sera intéressant à suivre entre deux équipes qui pratiquent du bon football. C’est clair, les trois points seront en jeu et chaque club veut entamer sa saison par une victoire pour continuer l’aventure avec un bon moral. Certes, le CRB aura l’avantage du terrain et des supporters, toutefois la surprise n’est pas à écarter du côté de l’USMBA. Le dernier match au programme opposera l’ESS à l’USMH. Le champion sortant, l’ESS, veut défendre son titre à partir de ce premier match face aux Harrachis, qui prétendent à réussir une belle saison. Les autres matchs de cette journée se joueront samedi après-midi.

M. L.