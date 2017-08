Slimani annonce la couleur

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Islam Slimani, l’attaquant de Leicester City, relégué sur le banc en ce début de saison par le coach des Foxes, Craig Shakespeare, a eu l’occasion de s’affirmer, avant-hier, au 2e tour de la League Cup, en jouant d’entrée face à Sheffield United. Une aubaine pour l’international algérien de prouver à son entraîneur qu’il peut compter sur ses services en Premier League. Islam Slimani a démontré son grand talent et son sens de buteur, en contribuant, de fort belle manière, au large succès de son équipe et sa qualification au prochain tour dans cette compétition, en signant un joli doublé. Le centre avant des Verts et des Foxes fera certainement changer d’avis à son entraîneur, qui devrait compter sur ses services à l’avenir. Les deux buts inscrits par Slimani ont été signés aux 63’ et 67’. Leicester City s’est imposé sur le score de 4 à 1.

De l’assurance avant la Zambie

Ce doublé marqué par Islam Slimani ne fera que soulager le sélectionneur national Lucas Alcaraz qui comptera sur lui, pour revenir de la Zambie avec les trois points de la victoire, pour se relancer dans la qualification au prochain mondial 2018 qui aura lieu en Russie.

Toujours convoité par Watford

Buteur attitré ayant vécu des moments difficiles en ce début de saison, Slimani, que l’on annonçait même partant vers Watford et en Espagne, pourra bel et bien rester à Leicester, après ce doublé signé face à Sheffield United en League Cup. A noter que Watford insiste pour l’avoir dans ses rangs avant la clôture du mercato estival, le 31 de ce mois. Le coach Portugais Marco Silva a même demandé à ses responsables d’engager des joueurs avec qui il a déjà travaillé, à l’image de Carillo (Benfica) et surtout Islam Slimani, qu’il a eu sous sa coupe au Sporting Lisbonne. Donc, il n’est pas à écarter de voir Slimani changer d’air d’ici la fin du mercato estival.

M. O.

