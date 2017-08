Dernier test avant de rentrer

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Dans l’optique de se mettre au diapason de la nouvelle saison, qui s’annonce très ardue pour le club de la vallée de la Soummam, lequel ambitionne de jouer les premiers rôles, l’USO Amizour accentue sa préparation, en multipliant les joutes d’application. Ainsi, après avoir donné la réplique à trois formations de paliers supérieurs, à savoir le MOB, le PAC et l’USMB, les poulains du coach Aïder vont se déplacer à Koléa pour se mesurer à leur homologue de l’ESMK locale, un adversaires du même palier du groupe ouest, cet après-midi. Ce sera le quatrième et dernier test pour les coéquipiers de Hammouche durant ce stage, avant de rentrer à la maison poursuivre leur préparation au stade Larbi Touati. Une opportunité pour le staff de voir la progression de son groupe à l’issu de regroupement. Ce sera donc une occasion aux joueurs de confirmer leurs qualités après le nul face à l’USM Blida et de s’imposer dans l’équipe type de l’USOA en prévision de la nouvelle saison. En somme, même si ce n’est qu’un match amical, les camarades du capitaine Kheraz joueront avec toute la volonté voulue afin de réaliser une première victoire pour clôturer ce stage en beauté.

Samy H.